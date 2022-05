Antonella Elia, opinionista con Alfonso Signorini e con Barbara d’Urso: con chi “preferisce” lavorare

Antonella Elia ha parlato delle sue esperienze da opinionista in vari programmi tv e ha dichiarato di “preferire” il modo di lavorare di una conduttrice in particolare.

Negli ultimi anni abbiamo visto Antonella Elia nelle vesti di opinionista di vari programmi. La showgirl è stata opinionista sia in un’edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, sia alla recente edizione, appena conclusa, de La Pupa e Il Secchione Show con Barbara d’Urso. L’Elia ha affermato di “preferire” uno dei due conduttori, perché si sentirebbe più a suo agio in sua compagnia. Le sue parole.

Antonella Elia e Alfonso Signorini: rapporto non idilliaco

Antonella Elia è stata opinionista in un’edizione del GfVip condotta da Alfonso Signorini. In questi giorni, intervistata da Fq magazine, la showgirl è tornata a parlare di quell’esperienza, specialmente quando il conduttore ha preso le distanze dalle sue parole contro Samantha De Grenet, dicendo, in seguito: “Ho sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta”.

Ripensando a quel momento Antonella Elia ha dichiarato:“È stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene”. I due infatti, in seguito, si sono chiariti e ora non vi sono dissapori nel loro rapporto.

L’Elia però non è stata riconfermata come opinionista del GfVip e questo l’ha fatta soffrire molto: “Sono stati gentili, mi hanno detto: ‘Preferiamo cambiare’. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata”, ha dichiarato infatti.

Il rapporto tra Antonella Elia e Barbara d’Urso

Antonella Elia, però, è stata scelta come opinionista da Barbara d’Urso per la sua edizione de La Pupa e Il Secchione Show che questa settimana è giunta al capolinea.

La showgirl ha dichiarato alla fonte di amare la tv di Barbara d’Urso perché mette davvero tutto il suo cuore nei vari programmi che conduce.

Ha inoltre affermato anche di sentirsi completamente a suo agio con lei. “Barbara la amo – ha affermato infatti – mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi”.