Sta facendo molto discutere l’intervista di Antonella Elia al programma Belve. Oltre ad aver parlato della sua carriera in generale, la showgirl è tornata sugli scontri avvenuti durante l’ultima esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip. In particolare, la Elia si era scagliata contro Samantha De Grenet. Ora, svela che alcuni degli insulti erano pilotati.

Antonella Elia torna sugli insulti alla De Grenet: “Regina del gorgonzola, sei ingrassata“

Bisogna tornare al 4 gennaio 2021, giorno in cui Antonella Elia è entrata nella Casa del Grande Fratello con un solo obiettivo: litigare con Samantha De Grenet.

Già da qualche tempo le due, da opinionista l’una e concorrente l’altra nel reality di Alfonso Signorini, si beccavano a distanza e quel giorno è arrivata la resa dei conti. “Reginetta del gorgonzola, una presuntuosa e arrogante. È convinta di poter dare dell’idiota, ma chi sei? Tesoro, sei un po’ ingrassata comunque.[…] È bellissimo darti della stro**a, io sono una del popolo e tu sei una borgatara ripulita male” aveva detto la Elia.

Pochi giorni fa, nel programma Belve di Francesca Fagnani è tornata su quell’episodio. “Ho fatto una battuta, se poi è scoppiata una tragedia greca, sti cavoli – ha esordito la Elia parlando del putiferio nato da quegli insulti – Alcune cose sono state dette dopo attenta riflessione per farmi fuori, punto.

È quello che penso“.

GF Vip, gli insulti di Antonella Elia erano concordati?

L’ultima frase fa riferimento probabilmente all’astio che prova ora la Elia, tagliata dal programma e già inviperita contro le nuove chiamate a sostituirla. Tanto che si è poi levata un sassolino dalla scarpa: “Io lo dico. La cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del Gorgonzola. Non è farina del mio sacco.

Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia. Però quella cosa mi è stata detta, mi è stato detto di dirglielo e io: ‘Va bene, lo dico’“. Tutto pilotato, quindi: non il massimo per un programma che fa della realtà una bandiera. La Elia ha continuato: “Non dirò mai chi me l’ha suggerito. Io, però, non l’avevo neanche mai vista quella pubblicità. Anch’io ho fatto degli spot ma all’inizio, mentre lei lo ha fatto all’apice della carriera. Così, mi era stato riferito“.

Nella stessa intervista, la Elia ha attaccato l’ex agente Lele Mora, colpevole a suo dire di averla spremuta come un limone e poi gettata via.

Tra la rivelazione sul GF Vip e le frasi su Mora, la showgirl ha onorato il nome del programma della Fagnani, trasformandosi in una vera belva.