Antonella Elia si è distinta nel suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per le dichiarazioni spesso taglienti e i giudizi tranchant, che non fa mancare anche fuori dagli studi del reality. La showgirl ha infatti riservato parole di fuoco sulle nuove opinioniste che sostituiranno lei e Pupo, sulla cui identità non sembrano esserci più dubbi. Alfonso Signorini sta scaldando i motori per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che sembra già esplosiva.

Antonella Elia boccia le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip

Antonella Elia in un’intervista a NuovoTv non si trattiene sulle opinioniste che commenteranno il Grande Fratello Vip per la prossima edizione.

La showgirl in particolare non nasconde la sua antipatia per Adriana Volpe, che sembra certa nel ruolo, con cui i battibecchi non sono mancati quando la stessa conduttrice era una concorrente del reality.

“Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri“, ha dichiarato Elia. Su Sonia Bruganelli, di cui ha parlato anche il marito Paolo Bonolis, il giudizio è meno duro: “Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista“.

In ogni caso, Antonella Elia conclude: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me“.

La faida tra Antonella Elia e Adriana Volpe

Tra Adriana Volpe e Antonella Elia sono state scintille al Grande Fratello Vip, quando la conduttrice di Ogni Mattina partecipava come concorrente. Secondo indiscrezioni, l’opinionista sarebbe rimasta offesa dal mancato “in bocca al lupo” della collega all’inizio della sua avventura al fianco di Alfonso Signorini e da lì avrebbe messo una croce sopra ai rapporti con Volpe. Gli scontri si sono susseguiti anche fuori dalla Casa, quando la conduttrice è uscita.

Interviste al vetriolo e smentite sui social per un rapporto che sembra degenerato al di là di ogni possibilità di redenzione.

Grande Fratello Vip, cosa aspettarsi dalla nuova edizione?

Mentre già si consumano gli scontri, escono continui rumors sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, dopo l’ultima dalla lunghezza record, con i concorrenti nella Casa per mesi. Alfonso Signorini mantiene il massimo riserbo, ma alcuni nomi cominciano a circolare, come quello dell’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro.

Altre personalità sono state tirate in ballo, come Gabriel Garko e Anna Oxa, ma anche Katia Ricciarelli, che sulla possibile partecipazione ha già detto la sua.

