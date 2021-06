La Casa più spiata d’Italia si sta preparando ad accogliere nuovi ospiti per la prossima stagione televisiva e le voci sui papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si rincorrono. Mentre arrivano già le prime conferme, ecco che un nuovo nome fa capolino nella lista dei possibili protagonisti del reality. Il soprano Katia Ricciarelli potrebbe infatti unirsi al cast della prossima edizione e i suoi commenti sulla notizia emersa negli ultimi giorni alimentano la curiosità dei fan del programma.

Grande Fratello Vip 6: i primi nomi e le prime conferme

In questi giorni si sta iniziando a parlare della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che a quanto pare sta già chiamando a raccolta nuovi membri del cast.

Stando a quanto emerso finora, Pupo e Antonella Elia non prenderanno più parte al reality come opinionisti e la produzione ha già trovato a chi affidare i loro posti d’onore. Adriana Volpe sarà infatti presente in studio in ogni puntata per commentare le avventure dei vipponi e al suo fianco ci sarà Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Fra i concorrenti invece è ormai confermato il nome di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuovo rimasto vittima di una sparatoria nel 2019.

Rimangono invece ancora grandi incertezze su Gabriel Garko, Anna Oxa e su un’altra delle voci femminili più apprezzate del panorama musicale italiano: Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli sul Grande Fratello Vip: “Mai dire mai…”

Come ogni anno, prima dell’inizio del Grande Fratello Vip si apre la “caccia” ai papabili concorrenti della nuova edizione. Quest’anno uno dei personaggi che più sembrerebbero indicati per entrare a far parte del cast è Katia Ricciarelli. La cantante 75enne non è nuova al mondo del reality e infatti nel 2006 aveva già partecipato a La Fattoria. La notizia del suo possibile ingresso nella Casa più spiata d’Italia è giunta ovviamente anche a lei, che in una recente intervista al magazine Nuovo ha commentato il gossip.

“Io non dico né di sì e né di no…” ha iniziato rimanendo vaga e non offrendo una risposta certa. “Ho imparato che nella vita vale sempre il detto: ‘Mai dire mai…” ha poi aggiunto, lasciando intravedere la possibilità che ciò che si dice sia vero.

Katia Ricciarelli e il “totonomi” per il Grande Fratello Vip

L’ex moglie di Pippo Baudo ha dichiarato di non essere rimasta affatto indifferente alle voci emerse nell’ultimo periodo a proposito del Grande Fratello Vip 6.

La Ricciarelli ha infatti ammesso di aver sentito molti nomi relativi ai possibili concorrenti del reality, ma ha dichiarato di non sapere nulla di più dei fedeli telespettatori del programma. “Circolano tanti nomi e non si sa mai quali siano veri e quali no…” ha commentato senza offrire ulteriori informazioni. Chissà che dietro questi vaghi silenzi, Katia Ricciarelli non nasconda una verità più che certa sul suo ingresso nel reality. Non resta che attendere nuove rivelazioni sul cast della prossima edizione.