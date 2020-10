Dopo le sfuriate contro Giancarlo Magalli, Adriana Volpe ha scelto ancora una volta i social per esprimere il suo disappunto su quelle che sarebbero dichiarazioni “fasulle” sul suo conto. La conduttrice di Ogni mattina ha risposto ad Antonella Elia in seguito all’uscita di un’intervista di quest’ultima su TV Sorrisi e Canzoni. Il video della replica è al veleno, su Instagram il contenuto dei loro messaggi.

Adriana Volpe replica ad Antonella Elia su Instagram

Le parole di Adriana Volpe sono arrivate in un video Instagram che ha fatto seguito alla pubblicazione di un’intervista di Antonella Elia su TV Sorrisi e Canzoni.

In quest’ultima, l’attuale opinionista del GF Vip avrebbe dichiarato di aver inviato un messaggio alla conduttrice di Ogni mattina senza ricevere risposta, aggiungendo che l’amicizia “è una cosa seria, ma va coltivata“.

Sull’alone del “fastidio” che emergerebbe tra le righe dello sfogo della Elia si è innestato l’intervento della diretta interessata, che ha scelto di dire la sua ai fan. Con tanto di contenuti che richiamano uno scambio di messaggi tutt’altro che livido.

La conduttrice di Ogni mattina mostra la chat

“Forse è arrivato il momento di replicare ad Antonella Elia – ha detto la Volpe sui social – perché ne ho sentite veramente troppe (…)“.

Il riferimento è alle presunte dichiarazioni dell’ex volto di Non è la Rai apparse sul settimanale, in cui avrebbe detto di aver contattato la conduttrice dopo la fine della loro avventura al Grande Fratello Vip ma di non aver mai avuto risposta.

“Fasullo!“, ha sottolineato Adriana Volpe, mostrando al pubblico la chat in cui smentirebbe quanto sostenuto da Antonella Elia (che avrebbe inoltre detto di non volere “amiche fasulle“).

“Secondo me ti sei confusa“, ha aggiunto la presentatrice prima di lanciare una velenosa frecciatina con un interrogativo rivolto al pubblico: “Ma qui, secondo voi, chi ha rilasciato un’intervista fasulla e ha detto cose fasulle?“.

Poche settimane fa, la notizia di un presunto risentimento della Elia verso la Volpe per un mancato “in bocca al lupo” davanti alla sua nuova avventura di opinionista al GF Vip. Attrito che la stessa ex conduttrice de I Fatti Vostri ha scelto di chiarire all’interno dello stesso video su Instagram.