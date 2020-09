Antonella Elia ha confessato il suo forte risentimento nei confronti di Adriana Volpe. Ospite alla trasmissione web Casa Chi, ha svelato i motivi che si celano dietro la rottura della loro amicizia.

L’ira di Antonella Elia

L’opinionista del Grande Fratello Vip 5 è furiosa con Adriana Volpe. Il motivo? Stando a quanto hanno riportato diverse fonti, Antonella Elia, durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha dichiarato di non voler nemmeno più salutare Adriana Volpe, in quanto non le ha fatto gli auguri per la sua nuova avventura come opinionista del reality.

“Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto…Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata…” ha affermato con decisione Antonella Elia.

“È amica di tutti i miei nemici“

Ma non è finita qui! L’opinionista del GF Vip 5 ha continuato il suo sfogo rivelando che la trasmissione condotta da Adriana Volpe non è di suo gradimento, poiché la conduttrice ha invitato, in più occasioni, i suoi “nemici”, motivando così la sua posizione: “È amica di tutti i miei nemici, quindi ‘stì cavoli…Poi invita nella sua trasmissione tutti i miei nemici“, continuando: “Poi va sempre alle reunion con loro in cui sparlano, quindi non voglio salutarla“.

Probabilmente, i nemici ai quali fa riferimento Antonella, invitati a Ogni Mattina, in onda su Tv8, sono i concorrenti della scorsa edizione del GF Vip.

Il messaggio di Adriana Volpe

In realtà, in un post pubblicato poco prima che iniziasse l’ultima stagione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si è congratulata con Antonella Elia, con Alfonso Signorini e con Pupo per la nuova edizione del reality show.

Al messaggio di auguri, seguiva poi una considerazione sulla sua esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia: “Per me è stata un’esperienza unica, che mi ha cambiato la vita, mi ha dato la consapevolezza di quello che sono. Un viaggio dentro di me e con voi… per sempre nel mio cuore“.

