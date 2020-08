Mancano poche settimane al via del Grande Fratello Vip e il totonomi impazza. Se ci sono ancora incertezze per quanto riguarda i concorrenti del reality guidato da Alfonso Signorini, la scelta per l’opinionista che affiancherà Pupo sembra ormai fatta.

Blogo lancia l’indiscrezione che sarà Antonella Elia a ricoprire il ruolo, e chi meglio di lei d’altronde? Ex gieffina ed ex concorrente di Temptation Island, che ha scoperchiato le difficoltà con Pietro Delle Piane, la showgirl è sicuramente abilissima nel creare le giuste dinamiche per un reality.

Antonella Elia prossima opinionista al GF Vip

Manca la conferma ufficiale, ma la notizia pare certa.

Antonella Elisa è stata scelta come opinionista al posto di Wanda Nara, che ha accompagnato Pupo nella scorsa edizione. Inizialmente si sarebbe pensato a Elettra Lamborghini, che secondo TvBlog sarebbe stata sondata per quella posizione.

La produzione del Grande Fratello Vip avrebbe anche programmato di ingaggiare entrambe e di avere quindi 3 opinionisti, ma l’idea sarebbe naufragata. La palla è passata quindi ad Antonella Elia, reduce da un’amara esperienza a Temptation Island.

Grande attesa per il Grande Fratello Vip

Il reality più amato tornerà in onda il 14 settembre e sono molte le speculazioni su chi entrerà nella Casa.

I nomi certi per il momento sono quelli di Patrizia De Blank, che ha confermato la sua partecipazione. Si è nominata Elisabetta Gregoraci, da sempre corteggiata per il Grande Fratello Vip, ma è improbabile che l’ex moglie di Briatore entri nella Casa, così come probabilmente non ci sarà Gabriel Garko.

La De Blanck ha dichiarato che l’attore sarà un concorrente, ma retroscena fanno pensare che sia stato costretto a rinunciare per altri impegni.

Ci potrebbe essere però Flavia Vento, che ha dimostrato di funzionare nei reality con la doppia partecipazione all’Isola dei Famosi. Impazzano poi i nomi più disparati: dal compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, a Tommaso Zorzi e Dayane Mello.