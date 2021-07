Antonella Elia è la showgirl italiana che più di altre ha costruito la sua fama su una maschera ben precisa: quella della “bionda svampita” che al giorno d’oggi sarebbe decisamente anacronistica. Ne ha parlato durante un’intervista con Francesca Fagnani, durante la quale si è tolta anche dei sassolini dalle scarpe nei confronti dell’ex agente Lele Mora.

Antonella Elia contro l’ex agente Lele Mora: “Mi ha spremuta”

È stata la showgirl al fianco di Corrado, di Raimondo Vianello e di Mike Buongiorno. Per tutti, però, ha sempre recitato la stessa parte: quella della ragazza un po’ con la testa per aria, che non conosce molto.

Lo stesso Corrado le avrebbe consigliato di giocarsi la carriera su questo aspetto, che tirava fuori simpatia e schiettezza. Un’arma a doppio taglio che ha ben presto fatto crollare la carriera della Elia, negli ultimi anni relegata ai margini o in reality come il Grande Fratello, prima da concorrente quindi da opinionista, e Temptation Island.

A Belve, programma di Rai 2, ha parlato proprio degli aspetti negativi vissuti nella carriera, durante la quale si è detta “mal consigliata dagli agenti“. Su tutti, uno: “Lele Mora, veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate.

Mi ha spremuta come un limone. Spremuta e gettata“. Sul motivo, ha aggiunto: “Non ho lucidità sufficIente per fare scelte soppesate, credo a tutto. se mi parli in 5 minuti mi convinci di qualsiasi cosa”.

Antonella Elia showgirl “di serie B”: l’ammissione

Nel corso dell’intervista, Antonella Elia ha anche ammesso di essere consapevole che in tutte le esperienze tv nel corso dei cenni, è sempre stata “solo” una spalla. Tra il serio e il faceto, ha detto di riconoscere di essere una personalità “da serie B” e che a volte le è andato bene, altre volte invece no. Nonostante si sia preparata e abbia studiato recitazione, infatti, dagli anni ’90 non sono più arrivate grosse occasioni.

“Mi rode parecchio – ha detto – o sono nata per essere di serie b, forse non ho il talento, oppure faccio sempre le scelte sbagliate. Mi sa che sono una sfi*ata, pazza incontrollabile“.

GF Vip, fuori Antonella Elia: lei se la prende con le sostitute

Serie B o meno, la Elia si è fatta la fama di svampita sì, ma anche di una col carattere forte e schietto, cosa che recentemente l’ha fatta finire al centro delle polemiche. Prima durante l’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, quindi per la frase di troppo verso l’amica Vera Gemma.

La showgirl inoltre non farà parte della prossima edizione del GF Vip, e sulle sue sostitute ha detto: “Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri“. Su Sonia Bruganelli, di cui ha parlato anche il marito Paolo Bonolis, il giudizio è meno duro: “Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista“. In definitiva, però, “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me“.