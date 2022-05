Maria Grazia gela Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: “Nel tuo atteggiamento io non ho visto un uomo”

Riccardo Guarnieri, nella puntata del 5 maggio, è stato nuovamente protagonista. Il cavaliere ha raccontato le sue ultime uscite sia con Maria Grazia, che Alessandra. Ma, con entrambe le dame, le conoscenze non sono andate bene.

Maria De Filippi, invece, è intervenuta su Gianluca e Sara Zilli.

Maria Grazia e Riccardo Guarnieri: nulla di fatto

Riccardo Guarnieri ne ha combinata un’altra delle sue, anzi, due in una sola puntata, quella del 5 maggio di Uomini e Donne. Il cavaliere, tornato da poco protagonista del dating show, sta facendo rimpiangere il periodo in cui era assente dal programma televisivo.

In ogni puntata, infatti, vengono messi sempre di più in mostra alcuni sui lati caratteriali che volevamo, davvero, scordare.

Sé con Ida Platano si vede la sua voglia di sentirsi sempre il centro dell’universo, con la malcapitata Alessandra è venuto fuori il suo essere permaloso. Infatti, il cavaliere ha liquidato la dama con una freddezza esagerata per qualche risatina di troppo, vista come una presa in giro: “Mi manca di rispetto… Mi ridevi in faccia… Non ho un bel ricordo della serata”.

Con Maria Grazia, invece, è uscito fuori ben altro e l’argomento si è fatto piccante: “Atteggiamento che non mi è piaciuto… Ieri abbiamo avuto un contatto fisico più vicino… Ribadito che non avevo intenzione di andare oltre… Le cose di più le faccio dopo… Ho bisogno di creare quella complicità in più… Fastidio che l’ho dovuto ribadire per la seconda volta”.

Le argomentazioni della dama sembravano più che giuste: “Se hai un interesse nel conoscere me veramente hai anche rispetto dei miei tempi… Quasi offeso… Te ne sei andato… Mi viene il latte alle ginocchia”. E Riccardo Guarnieri che non convince, forse, per una generale mancanza di voglia di conoscere davvero qualcuno, come sottolineato anche da Tina Cipollari: “Ma fai pena… Non susciti più rabbia… Rotta le scatole, non ti voglio neanche sentire… Grande buffone… Il tuo scopo non è conoscere altre donne”.

Maria De Filippi di nuovo a gamba tesa a Uomini e Donne

Maria De Filippi, negli ultimi tempi, esprime molto più spesso la sua opinione su quanto accade a Uomini e Donne. Forse neanche lei ce la fa più a sentire certe sparate improponibili.

Nella puntata del 5 maggio la dama è stata molto diretta contro Gianluca, che, certamente, un po’ di cavolate le racconta. Il cavaliere ha deciso d’uscire con Sara Zilli ma continua a essere spaventato dalla differenza anagrafica.

La conduttrice televisiva è intervenuta in modo molto diretto: “Uscendo diminuiscono i mesi e gli anni?… Queste paure profonde che ormai circolano nello studio… Interrogarsi molto sul proprio sentimento”.

Opinione condivisibile, ma, negli anni, quanti altri protagonisti del dating show hanno uscito questa stessa scusa senza che nessuno gli dicesse niente?