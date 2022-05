Papa Francesco in sedia a rotelle ad un evento: le condizioni fisiche del Pontefice, le sue parole

Papa Francesco si è visto costretto a muoversi in sedia a rotelle per via dei forti dolori al ginocchio che lo stanno affliggendo in questi giorni, e che sarebbero dovuti all'artrosi.

Le condizioni di salute di Papa Francesco, da giorni, non sono ottimali. Il Pontefice ha già dovuto in precedenza disdire impegni che prevedevano la sua presenza fisica, ed è noto che stia lottando con delle problematiche legate ad un ginocchio. Ora, la situazione pare lievemente peggiorata: Papa Francesco ha dovuto infatti utilizzare una sedia a rotelle per spostarsi, in quanto camminare potrebbe peggiorare la sua situazione in maniera sensibile. Il Papa soffre infatti da tempo di una forma di artrosi che lo ha già costretto in passato a rinunciare a viaggi ed impegni.

Papa Bergoglio e i dolori al ginocchio: stop alle camminate

A quanto pare, da giorni i dolori al ginocchio di Papa Bergoglio sarebbero peggiorati, ed i medici gli avrebbero imposto un periodo di pausa dalle camminate: il papa ha acconsentito, cercando comunque di mantenere i suoi impegni.

Stamattina, in Vaticano, il Papa ha accolto le superiore generali dell’Uisg (Unione internazionale delle Superiori Generali, la cui Assemblea plenaria si terrà dal 2 al 6 maggio e si intitolerà “Abbracciare la Vulnerabilità nel Cammino sinodale”) nell’aula Paolo VI e lo ha fatto a bordo di una sedia a rotelle. Le superiore hanno acclamato a gran voce il pontefice con uno scrosciante applauso.

Papa Francesco, risate e scherzi nonostante i dolori al ginocchio

Da subito è stato chiaro che il Papa era debilitato nel fisico ma non nell’umore, e si è rifiutato di leggere il discorso molto lungo (pare di 9 cartelle) che era stato preparato per l’occasione.

“Che faccio, lo leggo e voi dormite? O piuttosto mi fate delle domande?” Sarebbe stata la battuta scherzosa di Papa Francesco, riportata da Sky Tg24. Il Papa è infatti parso assolutamente tranquillo e amabile, e non abbattuto dall’attuale impossibilità di non deambulare. il 30 aprile scorso, ad una delegazione polacca in visita in Vaticano, aveva spiegato: “A me piace muovermi, ma questa volta devo obbedire al medico.

Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluterò da qui, seduto. È una umiliazione ma la offro al Signore per il vostro Paese”.