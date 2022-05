Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: fonte vicina alla coppia smentisce le voci sulle nozze. La verità

Coppia lontana dal gossip, ma tutti speranzosi in un loro matrimonio. Una fonte vicina a Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi spegne le speranze, almeno per il momento

Negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti e concrete le voci che vedevano Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi presto sposi. Recentemente però una fonte vicina alla coppia ha spento in modo brusco tutte le speranze dei più romantici che già si immaginavano il loro matrimonio da favola. Per vedere la conduttrice di Verissimo in abito bianco forse dovremo attendere ancora un po’. Tutte le nuove rivelazioni.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: la verità sul matrimonio

Ci sono sempre state voci sul loro presunto matrimonio, ma negli ultimi giorni le speculazioni su una presunta passeggiata di Silvia Toffanin verso l’altare con il suo amore Pier Silvio Berlusconi ad accoglierla si erano fatte davvero concrete per alcuni.

Ad accenderle erano state certe dichiarazioni del Sindaco di Portofino Matteo Viacava. A fomentare maggiormente le indiscrezioni sulla coppia, anche l’acquisto da parte di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin della splendida e grandissima Villa San Sebastiano situata proprio alle porte del celebre borgo della Riviera Ligure, dove i due sono andati a vivere insieme.

Di recente però, una fonte vicina alla coppia, riportata dal sito de Il Fatto Quotidiano, ha spento bruscamente tutte le speranze più romantiche.

Sul magazine si legge infatti che: “Fonti vicine alla coppia smentiscono a FqMagazine che i due stiano progettando di sposarsi”.

Silvia Toffanin e il regalo di compleanno a Pier Silvio Berlusconi

Intanto però la conduttrice di Verissimo ha scelto di fare un regalo con i fiocchi a colui che è il suo compagno da più di 20 anni. In occasione del suo compleanno, Silvia Toffanin ha, infatti, regalato a Pier Silvio Berlusconi una vettura vintage, la Mini Moke, molto costosa. Il prezzo dell’autovettura d’epoca donata infatti si aggirerebbe sui 20mila euro.