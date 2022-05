Un fratello e una sorella hanno avuto 4 figli insieme, la battaglia legale contro la legge sull’incesto

Dopo la sorprendente storia di una coppia adultera, scoperta a fare sesso in pubblico, condannata a pagare un lauto risarcimento, un’altra vicenda particolare arriva da un paese straniero.

Patrick Stuebing e Susan Karolewski, infatti, sono i protagonisti di una storia fuori dal comune e controversa, che ha avuto luogo il Germania. I due sono fratello e sorella, ma, malgrado la stretta parentela, dal loro amore sono nati ben quattro figli.

La vicenda amorosa, che di fatto è un incesto ed è perseguibile legalmente, è finita nelle aule del tribunale, come raccontato dal Daily Mail e riportato da Il Fatto Quotidiano.

Incesto in Germania: la vicenda di un fratello e una sorella

Patrick Stuebing e Susan Karolewski, originari di Lipsia, sono fratelli, ma i due non sono cresciuti insieme. Infatti, il fratello è stato affidato a un orfanotrofio in tenera età, dopo i maltrattamenti subiti dal padre. Diventato maggiorenne Patrick Stuebing ha deciso, però, di ritrovare la famiglia d’origine e a 23 anni ha cominciato una convivenza con la madre e la sorella di 16 anni Susan Karolewski: “Ci siamo conosciuti da adulti. Io a 3 anni sono stato allontanato dalla mia famiglia, dopo un’aggressione da parte di mio padre, che ora è morto.

Intorno ai 20 anni ho voluto ritrovare la mia famiglia d’origine e solo allora ho conosciuto Susan, che aveva 16 anni”. Tra i due si è creato, fin da subito, un legame importante: “Rimanevamo svegli la notte a parlare di sogni e speranze”.

Nel 2001, però, la mamma dei due è morta e la relazione tra i fratelli è cambiata: “Ero il capofamiglia… Dovevo proteggere mia sorella. Lei è molto sensibile e, in questo periodo così difficile, la nostra relazione è diventata fisica”. Nello stesso anno è nato il primo figlio della coppia, da qui è partita l’accusa d’incesto.

La vicenda giudiziaria di Patrick e Susan, colpevoli di incesto

Dalla relazione incestuosa tra Patrick Stuebing e Susan Karolewski sono nati ben 4 figli tra il 2001 e il 2005, di cui due affetti da disabilità.

Patrick Stuebing, però, è stato condannato a tre anni di carcere per il reato d’incesto dalla Corte di Lipsia e anche l’appello alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo non è stato accolto. Susan Karolewski, invece, non è stata perseguita per un leggero ritardo mentale.

Ciononostante, Patrick Stuebing e Susan Karolewski continuano a ritenere giusta la loro scelta: “Non abbiamo mai pensato che la nostra storia fosse sbagliata.

Gli unici a poterci giudicare siamo noi stessi”.