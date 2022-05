Mirella Gregori scompariva 39 anni fa: il giallo della 15enne sparita un mese prima di Emanuela Orlandi

Mirella Gregori scomparve nel nulla in un pomeriggio di maggio del 1983: un mese dopo sarebbe scomparsa anche Emanuela Orlandi: entrambe erano residenti in Vaticano.

A Roma, in Vaticano, 40 giorni prima della scomparsa di Emanuela Orlandi, un’altra 15enne sparì nel nulla: si chiamava Mirella Gregori, e di lei non si hanno più notizie dal 7 maggio 1983.

Il suo caso presenta diverse similitudini con quello di Emanuela Orlandi, anche se non ha avuto la stessa esposizione mediatica: una traccia di lei, viva o morta, è comunque ciò che la sua famiglia cerca da decenni, purtroppo finora senza alcuna soddisfazione.

Mirella Gregori uscì per incontrare un amico: non tornò più a casa

Quando è scomparsa Mirella Gregori aveva 15 anni: era una ragazza che conduceva una vita normale, paragonabile a quella di qualunque altra adolescente.

La famiglia, dopo la scomparsa, raccontò che non aveva motivo di credere che la ragazza avesse segreti che potessero essere collegati alla sparizione, né si circondava di amicizie poco raccomandabili. Il giorno della sua scomparsa Mirella Gregori ricevette una telefonata, a cui rispose in maniera confusa (disse “Se non mi dici chi sei, non scendo!”) e poi uscì di casa dicendo alla madre di dover incontrare un amico al monumento di Porta Pia. Prima di andare via disse una frase peculiare, che venne interpretata come una sorta di spacconata giovanile dalla madre: “Presto avrò tanti soldi”.

La ragazza, a quanto pare, intendeva dire che presto avrebbe potuto provvedere lei a comprare un appartamento che i genitori volevano.

Emanuela Orlandi, scomparsa dopo Mirella Gregori: gli elementi in comune

Le indagini per la scomparsa di Mirella partirono subito, ma pareva che la ragazza si fosse dissolta nel nulla. Per molte ragioni la sua sparizione è stata spesso collegata a quella di Emanuela Orlandi: risultò da subito abbastanza strano che due ragazze sparissero dal Vaticano a distanza di un mese, in circostanze abbastanza simili.

Anche durante la celebre telefonata anonima che venne fatta durante una puntata di Chi l’ha visto nel 2005 sul caso Orlandi, e che portò alla riesumazione del cadavere di Enrico de Pedis, vi era un cenno a Mirella Gregori: “E chiedete al barista di via Montebello, che pure la figlia stava con lei…con l’altra Emanuela”. In realtà, ad oggi, non vi è ancora nessuna pista valida sulla scomparsa di Mirella Gregori ed il caso rimane aperto. L’inchiesta è stata invece archiviata nel 2015, come anche quella su Emanuela Orlandi. Per le due sparizioni erano stati iscritti al registro delle indagini 6 individui: Marco Acetti, Sabrina Minardi (ex compagna di De Pedis), monsignor Pietro Vergari, Sergio Virtù, Gianfranco Cerboni ed Angelo Cassani.