Dario Schirone si sdraia a terra ad Amici e scoppia a piangere, il ballerino smentisce Alessandra Celentano

Nella puntata del 7 maggio di Amici, anche se si trattava della semifinale del talent show, non sono mancati i guanti di sfida. Infatti, Alessandra Celentano ha voluto un nuovo confronto di ballo tra Michele Esposito e Dario Schirone.

Dalla sfida di danza è nato un battibecco con Veronica Peparini, che, però, ha influito fortemente sull’umore del ballerino. Dario Schirone si è sdraiato a terra ed è scoppiato a piangere.

Il guanto di sfida di Alessandra Celentano tra Michele Esposito e Dario Schirone ad Amici

Alessandra Celentano ha schierato un nuovo guanto di sfida tra due ballerini ad Amici, nella puntata del 7 maggio.

Si trattava di un confronto tra Michele Esposito e Dario Schirone su di una sua coreografia.

L’insegnante di danza ha sminuito le doti del ballerino della squadra di Veronica Peparini: “Carenze molto evidenti… Sono sempre più convinta… Che sia tu che Veronica non avete la consapevolezza di cosa vuol dire ballare davvero bene… Di cosa voglia dire essere davvero versatili… Mediocre… Non è sminuire è una realtà”.

Veronica Peparini ha replicato con forza alla collega: “Che pa**e… Non è un ballerino classico… Chissene frega… Hai il prosciutto sugli occhi… Dice una bugia“.

Dario Schirone scoppia a piangere dopo le critiche di Alessandra Celentano

Dario Schirone è stato, spesso, bersaglio delle critiche di Alessandra Celentano, nel corso delle diverse puntate di Amici.

Il ballerino ha ribattuto alla maestra, ma, nella puntata del 7 maggio, si è sdraiato a terra, durante le critiche della maestra.

In seguito Dario Schirone è scoppiato a piangere. Quando Alessandra Celentano ha affermato che le dispiaceva per l’allievo, Dario Schirone l’ha smentita: “Non è vero, non le dispiace”.

Maria De Filippi è intervenuta nella situazione, provando a incoraggiare il ballerino: “Cerca di non prendere come personale ogni cosa che dice Alessandra… Tanti si sono sentiti dire di peggio”.