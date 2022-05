Guendalina Tavassi riabbraccia il fidanzato ma è costretta a un grande sacrificio: “Questo è un assassino”

Guendalina Tavassi ha dovuto subire un taglio di capelli all'Isola dei Famosi, nel corso della puntata del 6 maggio. Il sacrificio è stato fatto per incontrare il fidanzato.

Guendalina Tavassi è molto innamorata del suo fidanzato Federico Perna. La naufraga, infatti, ha nominato spesso il compagno, nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi e ha raccontato di soffrire molto la sua mancanza. Il fidanzato, dal canto suo, ha difeso Guendalina Tavassi, nello studio televisivo, da ogni critica.

Nella puntata del 6 maggio dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha potuto riabbracciare Federico Perna. Per vivere questo momento romantico, l’attrice ha subito un taglio di capelli.

Edoardo Tavassi taglia i capelli a Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, è sbarcato in Honduras per farle una sorpresa.

La naufraga, però, ha dovuto superare una prova per poterlo incontrare: “Guendalina per vedere cosa si nasconde dietro quella tenda nera, dovrà tagliarsi qualcosa… I suoi fantastici capelli“. A effettuare il taglio, proprio il fratello Edoardo Tavassi: “Edo mani di forbici”.

La naufraga ha provato a opporsi a questa prova: “Importante per me il parrucchiere e il mio cuoio capelluto… Sono miei”. Ilary Blasi, però, ha subito svelato un segreto estetico di Guendalina Tavassi: “Perché le hai pagate so tue”.

Edoardo Tavassi ha effettuato il suo taglio, tra le lamentele della sorella: “Questo è un assassino… La mia fobia per i parrucchieri“.

Ma il fratello ha replicato a tono: “Mica so parrucchiere… Ormai sei un c***o quindi dobbiamo continuare”.

Guendalina Tavassi riabbraccia il fidanzato Federico Perna

Guendalina Tavassi, dopo essersi sottoposta a un taglio di capelli, ha incontrato il fidanzato, direttamente sulla spiaggia: “Mi sto sentendo male”.

Federico Perna ha espresso il suo amore alla naufraga: “Non immagini neanche quanto mi manchi… Avrei voluto regalarti 56 rose rosse, una per ogni giorno che siamo distanti… Ho voluto farti un’altra sorpresa“.

Nicola Salvino ha ironizzato sul messaggio del fidanzato della naufraga: “Il fiorista si compra la piscina”.

Nell’abbracciare Federico Perna, però, a Guendalina Tavassi è venuto un dubbio: “Lo stesso profumo di Mercedes”.