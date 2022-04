Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, svela il rapporto tra l’influencer e il fratello Edoardo

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, ha raccontato della loro storia d’amore, di come è nata e come sta proseguendo. Ha parlato anche della decisione dell’influecer di partire in coppia con il fratello Edoardo Tavassi per L’Isola dei Famosi, svelando anche i rapporti tra i due fratelli. Le sue parole.

Federico Perna e la partecipazione di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi

Ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, ha svelato cosa ha spinto la sua fidanzata a partire per l’Honduras in coppia con il fratello Edoardo Tavassi. Una scelta difficile dato che Guendalina è già mamma, i suoi figli però non saranno da soli durante la sua permanenza sull’Isola deserta.

Federico Perna, infatti, racconta che:

“È partita con tante paure e tanti timori e onestamente non ha vissuto bene questa scelta. Si fa spesso influenzare da quello che dice la gente sui social, dove nessuno sa come stanno realmente le cose. (…) Questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti”. Poi prosegue: “Se li lascia per 2 mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile.

Sono felici e per fortuna stanno benissimo”.

Poi il discorso di Federico Perna passa su Edoardo Tavassi e sui rapporti che quest’ultimo ha con la sorella influencer: “Edoardo è stato fondamentale nella decisione. Se lui non fosse andato, lei non sarebbe partita. (…) Loro litigano sempre e ognuno ha le sue ragioni. Anche se i motivi sono banali si finisce per rivangare cose passate, vecchie liti lasciate in sospeso. Spero che questa esperienza sarà per loro l’occasione per chiarire e lasciarsi certe cose alle spalle una volta per tutte”.

La storia d’amore tra Federico Perna e Guendalina Tavassi

Durante l’intervista con Barbara d’Urso, Federico Perna ha raccontato anche come è nata la storia d’amore tra lui e Guendalina Tavassi.

I due si sono conosciuti nel ristorante di lui, dove Guendalina (ancora impegnata con Umberto D’Aponte) si recava molto spesso. Poi, come spiega lo stesso Federico a Barbara d’Urso, “quando si è separata ha iniziato a venire al locale più spesso e da sola, ma abbiamo iniziato a frequentarci al di fuori solo a fine giugno” del 2021.

Nonostante i 9 anni di età di differenza, i due sono innamoratissimi e molto felici e hanno grandi progetti per la vita da vivere insieme.

Federico vorrebbe persino un figlio da Guendalina, a Fanpage ha rivelato, infatti, che: “Non è prematuro, stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste”.