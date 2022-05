Massimo Ranieri cade durante il concerto, le condizioni di salute del cantante: “Costola fratturata e dolore”

Massimo Ranieri sarebbe in buone condizioni dopo la caduta di ieri sera durante il concerto, per la quale avrebbe riportato una costola fratturata.

Brutto incidente per Massimo Ranieri, caduto dal palco durante il concerto che stava tenendo ieri sera a Napoli. Il cantante ha passato la notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, da dove arriva il bollettino che aggiorna sulle sue condizioni di salute. Ranieri avrebbe una frattura costale, varie ecchimosi e dolore, ma non ha mai perso coscienza. Lo staff rassicura sullo stato dell’artista, smentendo che abbia avuto un malore. Ranieri ha inoltre fatto trapelare il dispiacere per aver dovuto interrompere il suo spettacolo.

Massimo Ranieri al Cardarelli, le sue condizioni: costola fratturata

Arriva dall’ospedale Cardarelli di Napoli il bollettino medico che rassicura sulle condizioni di salute di Massimo Ranieri, 71 anni, protagonista ieri di una brutta caduta.

Il cantante, spiegano i medici, “è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, respiro spontaneo valido“. Gli esami effettuati “hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni“.

In caso si rendesse necessario, un nuovo bollettino verrà diramato domani. Lo staff dell’artista smentisce ulteriori complicazioni con una Storia sul profilo ufficiale Instagram di Ranieri, in cui rassicura che “Sta bene, non è stato un malore e non ha un trauma cranico, solo una costola fratturata.

Tornerà dal suo amato pubblico al più presto“.

La caduta dal palco e i soccorsi: paura per Massimo Ranieri

Il cantante, dunque, starebbe bene, come avevano fatto trapelare membri del suo staff dopo la caduta, che hanno confermato come non abbia battuto la testa o perso i sensi. La paura tra i fan del cantante che stavano assistendo al concerto al Teatro Diana, al Vomero di Napoli, è stata tanta.

Massimo Ranieri è probabilmente scivolato mentre scendeva le scale che dal palco portano alla platea, mentre cantava Vent’anni, poco dopo l’inizio del concerto.

Immediato il soccorso del pubblico e il seguente arrivo del 118 che lo ha poi scortato in ospedale.