Mole Antonelliana di Torino: storia, simbologia e altezza della sede del Museo del Cinema e info sui biglietti

La Mole Antonelliana è uno splendido monumento architettonico situato nel centro storico di Torino. È ben presto divenuta simbolo della città e vanto di tutta l’Italia. Ideata dal architetto di fede ebraica Alessandro Antonelli, gli venne commissionato di progettare un nuovo tempio per gli israeliti che comprendesse al suo interno anche una scuola. L’architetto si mise a lavoro sul suo progetto pensando quindi ad un edificio costituito da un’ampia parte inferiore che potesse ospitare sia il luogo sacro che quello educativo e di porvi quindi sopra una cupola a base quadrata. In questo modo l’edificio avrebbe soddisfatto i requisiti richiesti dai committenti e sarebbe stato in linea con lo stile architettonico di molte altre sinagoghe edificate in Europa.

La storia del monumento e come visitarlo.

La Mole di Torino: dal progetto di Antonelli alla sua realizzazione

Il 17 marzo 1863 un Regio Decreto diede l’autorizzazione affinché potessero partire i lavori della Mole. Nel giro 6 anni l’edificio fu costruito, ma solo parzialmente. Si arrivò ad un’altezza pari a circa 70 metri. L’ambizioso e ricco progetto di Alessandro Antonelli fu contestato e rivalutato dalla Comunità Ebraica di Torino a causa delle ingenti spese da sostenere per poter rinforzare e saldare un edificio dalla notevole portata come quello che aveva in mente di realizzare l’architetto.

Pertanto la struttura fu venduta al Comune di Torino, nel 1973.

Il termine dei lavori, l’inaugurazione della Mole e le successive manutenzioni

Fu così che nel 1873 la Mole si arricchì di un altro piano, il cosiddetto “Tempietto”, raggiungendo i 90 metri d’altezza. Successivamente, grazie alla creazione di un colonnato a forma circolare denominato la “Lanterna”, arrivò a 113 metri. Su quest’ultima era prevista la realizzazione di una guglia e nel punto più alto prima una stella a cinque punte, quindi il “Genio Alato” simbolo dei Savoia.

I lavori terminano ufficialmente nel 1889 sotto lo sguardo del figlio di Antonelli, nel frattempo scomparso.

La cerimonia di inaugurazione coinvolse con orgoglio tutta la città di Torino in quanto divenne la costruzione in muratura più alta in Italia, in Europa e nel mondo. Solo nel 1953 la Mole è stata superata dal Campanile del Duomo di Ulma in Germania, alto 161,53 metri. Nel corso del XX secolo il monumento subì diverse revisioni: nel 1904 il Genio Alato crollò a causa di un violento temporale e fu sostituito da una stella a cinque punte; un secondo intervento fu necessario nel 1955, quando crollarono circa 50 metri di guglia.

Nel 1964 fu installato il primo ascensore per raggiungere il “Tempietto” e godere di un panorama mozzafiato sulla città di Torino e sulle Alpi.

Orari e prenotazioni: la Mole e il Museo Nazionale del Cinema di cui è sede

È possibile visitare la Mole sia accedendo al piano terra, sede del Museo Nazionale del Cinema, sia prendendo l’ascensore panoramico e raggiungendo un’altezza notevole da cui poter ammirare la città. L’apertura è prevista tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00, fatta eccezione per il martedì, giorno di chiusura e venerdì e sabato, quando l’orario si allunga fino alle 21.

La prenotazione è consigliata durante la settimana ed obbligatoria per sabato, la domenica ed i giorni festivi (con almeno un giorno di anticipo).

È possibile acquistare il biglietto online, prenotando via mail all’indirizzo [email protected] o telefonando all’Ufficio Prenotazioni 011 8138564-565 (lun-ven 9-18). L’ultimo ingresso di ciascuna giornata è consentito un’ora prima della chiusura. La visita alla Cupola è sconsigliata ai visitatori affetti da difficoltà motorie, gravi difetti della vista o dell’udito, cardiopatie o patologie polmonari, claustrofobia, sindromi da disorientamento (labirintite, vertigini, ecc.).

La visita a piedi alla Cupola non è consentita ai bambini di età inferiore a 6 anni ed è possibile in tre orari giornalieri: 10.20, 14 e 16.30.

I costi: tariffe agevolate per giovani e studenti

Il costo del biglietto intero per accedere al museo, all’ascensore o ad entrambi è rispettivamente di: €11,00; €8,00; €15,00. Il biglietto ridotto per bambini e giovani dai 6 ai 26 anni: €9,00; €6,00; €12,00. Il biglietto “scuole”: €3,50 museo; entrambi €9,00. La prenotazione è obbligatoria. L’ingresso è gratuito per due insegnanti accompagnatori ed eventuali di sostegno. Il biglietto del museo è gratis per i bambini fino a 5 anni e per quanti sono in possesso di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card, Passaporto culturale “Nati con la cultura” e tesserati ICOM. Per i tesserati ICOM è gratis anche il biglietto Museo+Ascensore.