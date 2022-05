Big Show di Enrico Papi su Canale 5 anticipazioni: in onda la quinta puntata del programma

Il cambio di programmazione di Canale5 ha spostato il coinvolgente programma di Enrico Papi a domenica 8 maggio 2022, quando alle ore 21:30 circa andrà in onda la quinta puntata. Big Show torna ad occupare la prima serata della rete ammiraglia del gruppo Mediaset in compagnia della sue entusiasmanti sorprese che mettono al centro dell’attenzione la gente comune in cerca di un sogno o solo di sentirsi apprezzate come mai accadutogli prima. Spazio quindi ai balli, i canti, gli sketch, i giochi e le numerose candid camera architettati dalla immensa squadra della trasmissione che farà vivere un sogno alle loro ignare e nuove big star.

Big Show: Enrico Papi al centro della quinta puntata

Canale 5 ripropone l’appuntamento con il nuovo programma di Enrico Papi che sta coinvolgendo la gente comune mettendola al centro dell’attenzione. Per il grande programma del conduttore romano però tocca fare i conti con il secondo cambio di programmazione che dopo la partenza al venerdì sera lo ha rilegato prima al giovedì ed ora alla domenica sera.

Dietro le scelte Mediaset ci potrebbero essere gli ascolti non esaltanti di Big Show che mandato contro lo straripante Don Matteo di Raoul Bova e soci ha messo a segno un tonfo niente male.

L’ultimo appuntamento del programma è stato visto infatti da solo il 9,53% del campione auditel, facendo registrare il dato più basso di tutta la sua avventura.

La rete cerca di correre ai ripari con il quinto appuntamento in onda domenica 8 maggio 2022 quando alle ore 21:30 Enrico Papi e soci potrebbero prendersi una gradita rivincita.

Big Show: le anticipazioni della quinta puntata

Al fianco del conduttore tornerà poi la folta squadra che vedrà nuovamente la partecipazione della valletta Zeudi Di Palma, il comico Scintilla a fungere da aiutante maldestro ed anche Cristina D’Avena in quelli dell’inviata tuttofare di alcuni ospiti ancora non specificati dai canali ufficiali della trasmissione.