Cartabianca di Bianca Berlinguer verso la chiusura, sostegno di Conte e Celentano: “Notizia scioccante”

La notizia della possibile eliminazione di Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer, dai palinsesti della Rai ha suscitato numerose polemiche. Al fianco della conduttrice si sono schierate personalità molto diverse, come il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte e Andriano Celentano.

Cartabianca di Bianca Berlinguer verso la chiusura, le parole di sostegno di Giuseppe Conte

Nonostante il record di ascolti, il futuro di Cartabianca non sembra luminoso. Accusato di aver ospitato troppi ospiti “filo-russi”, il talk condotto da Bianca Berlinguer potrebbe non comparire nella programmazione Rai in autunno.

“Giù le mani da Cartabianca – ha tuonato Giuseppe Conte durante una diretta su Instagram – Il MoVimento 5 Stelle si batterà perché Bianca Berlinguer resti al suo posto nella trasmissione”. L’ad della Rai, Carlo Fuortes, nei giorni scorsi in Commissione Vigilanza aveva infatti dichiarato che a suo avviso “il format del talk show in un’azienda che fa servizio pubblico non sia il format ideale. Negli ultimi decenni c’è stato un abuso di questo genere televisivo, molto adatto invece all’intrattenimento, ai temi leggeri”, aggiungendo inoltre che “Lo share poi non deve essere l’unico parametro di valutazione di questi programmi”.

È quindi possibile che nelle intenzioni della Rai Bianca Berlinguer possa condurre un programma basato su una formula differente. Al momento, la conduttrice ha rifiutato l’offerta per un programma in seconda serata su Rai1.

La chiusura di Cartabianca “stronca le ginocchia democratiche” dell’Italia: l’intervento di Andriano Celentano

Al fianco di Bianca Berlinguer si è schierato anche Adriano Celentano, che nel novembre scorso aveva contestato il modo in cui la conduttrice aveva gestito un’accesa discussione con Gianluigi Paragone. Celentano ha preso le parti della conduttrice dal proprio profilo Instagram, rilanciando l’indiscrezione sulla possibile chiusura di Cartabianca diffusa da Il Fatto Quotidiano.

“Ho letto una notizia che se fosse vera la troverei gravissima – esordisce Celentano – E cioè che la Rai chiude Cartabianca, il programma condotto dalla brava Bianca Berlinguer. Una notizia direi scioccante che stronca in pieno le ginocchia democratiche della nostra Italia, che per quanto distrutta dal cemento e fra un po’ anche dall’invasione delle pale eoliche, è considerata uno dei paesi tra i più democratici d’Europa”. A questo punto, il cantautore non risparmia un’amara stoccata a chi vorrebbe la scomparsa del programma dai palinsesti della Rai: “Io non sono d’accordo con le tesi del professor Orsini, ma è profondamente ingiusto non farlo parlare.

E poi critichiamo Putin quando fa arrestare quelli che manifestano contro la guerra…?”.