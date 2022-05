LDA racconta il rapporto con Gigi D’Alessio: “Mai messo bocca”, le rivelazioni sul divorzio dei genitori

LDA è stato uno degli allievi dell’edizione del 2022 di Amici più conosciuti e di maggior successo. Il cantante non ha raggiunto, però, la puntata finale del programma televisivo, perché ha perso un ballottaggio contro il ballerino Nunzio Stancampiano.

Il figlio d’arte ha voluto subito ringraziare il programma televisivo, per avergli dato la possibilità di farsi conoscere, al di là del rapporto con il padre.

LDA ha parlato, nuovamente, del suo rapporto con Gigi D’Alessio, durante una recente intervista a Verissimo.

LDA spiega perché ha partecipato ad Amici 2022

LDA è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo.

Il cantante, recentemente eliminato da Amici, ha raccontato alla conduttrice televisiva come ci si sente a essere figlio d’arte: “Non è facile far capire alla gente, che anche un figlio di può fare lo stesso lavoro del padre, non per forza ci deve essere qualche magagna dietro, qualcosa di strano… Facciamo finta che mio padre avesse fatto il medico e anch’io volevo fare il medico, nessuno si sarebbe avvicinato e avrebbe detto ‘Ah non puoi fare il medico’… Se non succede col medico perché deve succedere nel canto?“.

LDA ha svelato anche perché ha deciso di partecipare ad Amici: “Sono andato ad Amici proprio per questo, per farmi conoscere e perché agli occhi di tutti potevo far vedere e potevo far sentire che facevo tutto da solo….

Togliermi questa cosa e continuare il mio percorso da Luca, perché poi ho sempre fatto tutto da solo“.

Inoltre, il cantante ha fatto i nomi dei compagni con cui ha più legato: “Nunzio… Alex, Albe, Luigi sono stati fondamentali… Veramente spettacolari… Mi sento veramente migliorato… Maturato tanto“.

Il rapporto con il padre Gigi D’Alessio e il periodo del divorzio dei genitori

LDA ha parlato della sua esperienza ad Amici a Verissimo. Il cantante ha raccontato anche che il padre Gigi D’Alessio non interferisce mai nelle sue creazioni artistiche: “L’unica cosa che chiedo a papà sono i consigli, mi ha migliorato tanto, questo si, però, non ha mai messo bocca in un mio pezzo, non mi ha mai cambiato una nota, una parola.

Nn è mai successo“.

Luca D’Alessio si è aperto, confidando anche le sue sensazioni nel periodo difficile del divorzio dei genitori: “Stupendo… Sia con papà che con mamma, fortunatamente… Sono un ragazzo molto fortunato io… Da piccolo ti segna, è inevitabile… Poi magari vai a casa degli amichetti e vedi i genitori che stanno insieme… Da piccolo non riesci a capire delle dinamiche”.

E ancora: “Quando cresci capisci che magari quella cosa è stata fatta per il bene di tutti… Sinceramente non mi hanno fatto mancare nulla… Adesso sono un po’ più grande, riesco a capire determinate cose e capisco anche quella scelta“.