Mara Venier conduce Domenica In: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata dell’8 maggio

Mara Venier conduce il nuovo appuntamento con il format di Domenica In in onda su Rai1. Scopri tutti gli ospiti ed i temi di puntata dell'8 maggio 2022.

Mara Venier si appresta a vivere l’ultime mese al timone di questa lunghissima edizione di Domenica In. Il nuovo appuntamento con il contenitore televisivo di Rai1 va in onda a partire dalle ore 14:00 di domenica 8 maggio 2022, quando il pubblico si troverà nuovamente di fronte a tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. La zia Mara sarà infatti raggiunta in studio o avrà in collegamento molti amici pronti a raccontarsi ed esibirsi come farà la grande Elisa, artista italiana apprezzata anche all’estero che ben ha figurato all’ultimo Festival di Sanremo.

Domenica in: le anticipazioni e gli ospiti della trentaquattresima puntata

L’appuntamento settimanale con Mara Venier va in onda domenica 8 maggio 2022 con i telespettatori del format pomeridiano di Rai1 pronto a godersi le grandi interviste e le spensierate chiacchiere della conduttrice e dei suoi tanti ospiti.

Come riportato dalle anticipazioni di today.it, la trasmissione avrà modo di avere dei grandi ospiti musicali nella nuova puntata come la cantante Elisa, al secolo Elisa Toffoli, una delle artiste italiane più apprezzate nel nostro Paese e nel mondo intero.

L’artista si esibirà sulle note dei suoi successi e presenterà il nuovo singolo in compagnia dell’attrice Matilda de Angelis.

A fare il paio con la sua partecipazione musicale anche il collegamento da Torino con Mahmood e Blanco ad una settimana dalla finalissima dell’Eurovision.

I due vincitori dell’ultimo di Festival di Sanremo racconteranno alla loro amica Mara le sensazioni in vista del grande evento musicale dell’anno.

Tutti gli altri ospiti nella puntata di domenica 8 maggio

Come riportato ancora dal sito, parteciperanno alla puntata Giucas Casella che racconterà la sua vita, Francesco Merola, figlio dell’indimenticabile Mario Merola, che canterà qualche canzone mentre lo scrittore Guido Maria Brera parlerà del suo nuovo libro Dimmi cosa vedi tu da lì.