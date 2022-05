Eurovision Song Contest 2022 a Torino: date, regolamento, Paesi e canzoni in gara e come funziona il Festival

Gli appassionati di musica si stanno preparando all’evento dell’anno che si svolgerà a partire dal prossimo 10 maggio 2022 a Torino. L’Eurovision Song Contest 2022 è pronto a mettere in scena uno spettacolo senza eguali e che in Italia non si vedeva da 30 anni a questa parte. La sfida tra i 40 cantanti e gruppi in gara partirà martedì prossimo con la prima delle due semifinali in programma che garantiranno l’accesso alla finalissima di sabato 14 maggio 2022 dove ci saranno in attesa i nostri Mahmood e Blanco. I cantanti vincitori del Festival di Sanremo con Brividi hanno già in mano il biglietto per l’ultimo atto della kermesse e saranno raggiunti dagli altri cantanti che riusciranno a piazzarsi entro le prime dieci posizioni delle due semifinali.

Ci siamo. Dal 10 maggio 2022 si andrà a caccia della canzone e degli artisti che succederanno ai Maneskin ed alla loro Zitti e Buoni. La gara che coinvolge 40 nazioni europee prenderà il via con la prima semifinale della kermesse con i 17 Paesi estratti a storte e pronti ad andare a caccia della finalissima del 14 maggio 2022 in quel di Torino.

Dal lotto delle prime nazioni è stata esclusa la Russia mentre nella seconda semifinale del 12 maggio 2022 si sfideranno i restanti 18 Paesi.

In ogni semifinale le 10 canzoni più votate andranno direttamente in finale raggiungendo i così detti Big Five (ovvero i fondatori della kermesse Germania, Francia, Spagna, Regno Unito ed Italia).

Nel corso delle semifinali proprio i Big Five parteciperanno alla votazione dei brani in gara (Italia e Francia votano il 10 maggio mentre Germania, Regno Unito e Spagna votano il 12 maggio) esprimendo il voto sulle performance dei paesi partecipanti alle semifinali, anche loro votanti ma che obbligatoriamente non potranno esprimere una votazione per i cantanti in gara per il proprio Paese.

Eurovision Song Contest 2022: le Nazioni partecipanti e i giorni di esibizione

L’attenzione degli appassionati italiani è ovviamente riposto al giorno della finalissima del 14 maggio, quando Mahmood e Blanco si esibiranno come noni. I nostri cantanti e quelli dei restanti Big Five saranno in attesa dei 20 artisti che troveranno l’accesso alla finale dieci per volta strappando il pass nelle due semifinali ed andando a comporre il gruppo di 25 che andranno a caccia della vittoria.

Ecco i Paesi e le canzoni in gara nella prima semifinale del 10 maggio:

Albania con Ronela Hajati che canta “Sekret”

Lettonia con Citi Zēni che cantano “Eat Your Salad”

Lituania con Monika Liu che canta “Sentimentai”

Svizzera con Marius Bear che canta Boys do Cry

Slovenia con LPS (Last Pizza Slice) che cantano “Disko”

Ucraina con Kalush Orkestra che canta Stefania

Bulgaria con Intelligent Music Project che cantano “Intention”

Paesi Bassi con S10 che canta De Diepte

Moldavia con Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov che cantano “Trenuleţul”

Portogallo con MARO che canta Saudade saudade

Croazia con Mia Dimšić che canta “Guilty Pleasure”

Danimarca con Reddi che canta The Show

Austria con LUM!X & Pia Maria che cantano Halo

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín) che cantano Með Hækkandi Sól

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord che canta Die Together

Norvegia con Subwoolfer che cantano “Give That Wolf a Banana”

Armenia con Rosa Linn che canta Snap

Ecco i Paesi e le canzoni in gara nella seconda semifinale del 12 maggio:

Finlandia con The Rasmus che cantano Jezebel

Israele con Michael Ben David che canta “I.M”

Serbia con Konstrakta che canta In Corpore Sano

Azerbaijan con Nadir Rüstəmli che canta Fade to black

Georgia con Circus Mircus che cantano Lock me in