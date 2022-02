Cosa hanno vinto Mahmood e Blanco: quale guadagno spetta al vincitore del Festival di Sanremo

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo 2022 ha incoronato Mahmood e Blanco vincitori della 72° edizione, con la canzone Brividi. Oltre alla statuetta del Leone d’oro e alla possibilità di partecipare al prossimo Eurovision Song Contest, in molti si sono chiesti cosa effettivamente guadagnano i vincitori della kermesse in termini di denaro. Facciamo chiarezza spiegando tutti i benefici a seguito del primo posto in classifica.

Mahmood e Blanco dopo Sanremo: cosa ottengono i vincitori del Festival

Mahmood e Blanco sono i vincitori della 72° edizione del Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi, posizionatosi primo in classifica.

La coppia ha raggiunto nella serata della finale l’apice della loro carriera, brevissima ma già ricca di soddisfazioni. Mahmood ha vinto per la prima volta la kermesse canora nel 2019 con Soldi, per Blanco invece prima affermazione a soli 18 anni.

In seguito al loro trionfo sul palco dell’Ariston, in molti si sono chiesti se, oltre alla popolarità e al successo di pubblico, abbiano anche ricevuto un premio in denaro. C’è da dire, per fare chiarezza, che il vincitore del Festival di Sanremo non riceve alcun premio in denaro, né gli altri cantanti in gara. In compenso per il vincitore è previsto un rimborso spese inferiore ai 50.000 euro, come da tradizione.

Mahmood e Blanco: visibilità, vendite e il Leone d’Oro del Festival di Sanremo

A Mahmood e Blanco, così come a tutti i vincitori di Sanremo, restano dunque i guadagni in termini di visibilità. Brividi sta infatti scalando le classifiche nazionali e non solo e, in termini di vendita e streaming, porterà al sorprendente duo infinite soddisfazioni.

Oltre alla scia di successi che il brano vincitore sta ottenendo e otterrà, Mahmood e Blanco si sono portati a casa anche il premio simbolo di Sanremo: il Leone d’Oro del Festival, sollevato al cielo ieri sera dopo l’annuncio della loro vittoria con Brividi.

In ultimo, ma non meno importante, la partecipazione all’Eurovision Song Contest che i cantanti tradizionalmente si conquistano dopo aver vinto il Festival. L’appuntamento per Mahmood e Blanco è a maggio in occasione dell’Eurofestival, che quest’anno si svolge a Torino.