Piccolo incidente per Elisa a Domenica In: interviene Mara Venier a sistemare il trucco della cantante tra le risate

Elisa e Mara Venier conquistano tra le risate il pubblico di Domenica In. La cantante e la conduttrice sono protagoniste di un piccolo intervento di make up.

Elisa è stata ospite di Domenica In, dove ha potuto contare su Mara Venier per rimediare a un piccolo incidente di percorso con il make up. Conduttrice e cantante si sono lasciate andare ad aneddoti e ricordi, ridendo parecchio, tanto che una delle ciglia finte di Elisa ha iniziato a staccarsi. La padrona di casa è intervenuta subito sistemandole il trucco, in un momento molto esilarante che ha sottolineato la prontezza in ogni situazione di Mara Venier.

Elisa, tra le risate cade una ciglia finta: Mara Venier aggiusta il make up della cantante

La cantante, arrivata seconda al Festival di Sanremo, partecipa a Domenica In, dove racconta i suoi esordi nella musica e la sua vita privata.

Elisa Toffoli e Mara Venier si divertono a scambiarsi aneddoti tra canzoni ed esperienze condivise, sollevando molte risate. Tanto che la cantante, in lacrime, inizia a perdere una delle ciglia finte del suo bellissimo make up: “Mi è colato tutto il trucco“, commenta.

“Ti si sta staccando la ciglia finta. Ho visto prima quando suonavi il pianoforte… Te l’attacco un po’, perché ho paura ti venga via“, dichiara subito zia Mara alzandosi e sistemando l’occhio della sua ospite. “Secondo me ridono tutti, non è emozionante sta roba“, è la replica di Elisa, che poi scoppia a ridere a sua volta.

MARA E LA CIGLIA FINTA DI ELISA. #DomenicaIn pic.twitter.com/2NhvWZcbGs — Trash Italiano (@trash_italiano) May 8, 2022

Elisa e Mara Venier: gli amori giovanili nel segno dei Pink Floyd

L’allegria non manca certo nello studio di Domenica In, mentre Mara Venier ed Elisa si raccontano le esperienze amorose e musicali condivise. La cantante ricorda quando il marito della sorella le ha regalato la chitarra da bambina, primo passo nel mondo della musica: “Mi ha regalato le cassette dei Pink Floyd, perché ascoltava musica con mia sorella, lei è 11 anni più grande di me“.

Mara Venier si lascia andare ai ricordi: “The Wall tu non sai quante limonate io con quel pezzo… Ispirava!

“.

Il discorso “limonate con i Pink Floyd” torna parlando del marito della cantante, il chitarrista Andrea Rigonat. “Avevo 16 anni e lui 17“, racconta Elisa parlando di quando l’ha conosciuto. La conduttrice chiede se l’amore fosse sbocciato subito: “No no, abbiamo fatto un po’ di numeri nel mezzo. Un po’ di Pink Floyd in mezzo“, commenta Elisa. La data in cui la coppia è nata la coppia è 2008: “Avoja a Pink Floyd“, sbotta Mara Venier, facendo scoppiare fragorose risate in studio, comprese quelle della cantante.