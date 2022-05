Rinascere, su Rai1 il film sulla vita e la storia del nuotatore ed ex GF Vip6 Manuel Bortuzzo: quando vederlo

Rinascere, il film sulla vita di Manuel Bortuzzo, va in onda in prima visione assoluta su Rai1: Scopri le curiosità ed il cast della pellicola trasmessa l'8 maggio 2022.

Rai1 per la prima serata di domenica 8 maggio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa manda in onda il film tratto dall’omonimo libro scritto da Manuel Bortuzzo. Nella pellicola Resistere ci finisce tutta la vita del nuotatore e concorrente del Grande Fratello 6 che ad un passo dal realizzare il sogno della sua vita, partecipare alle Olimpiadi, si ritrova a non poter più camminare per via di due colpi di pistola. La sua vita cambia improvvisamente per sempre ma il giovane non si da vinto, raccogliendo tutte le forze per reagire ed ergersi ad esempio di straordinaria normalità.

Resistere: le curiosità ed il cast del film

Rinascere è un film nato per la televisione del 2022 scritto e diretto da Umberto Marino ispirato dal libro dal titolo di Rinascere.

L’anno in cui ho ricominciato a vincere che racconta gli eventi riguardanti l’incidente che il 2 febbraio 2019 ha coinvolto l’atleta e promessa del nuoto Manuel Bortuzzo.

La pellicola tv coprodotta da Rai Fiction e Moviheart racconta suo malgrado la popolarità di un ragazzo raggiunta non per meriti sportivi ma per uno sciagurato evento che gli ha compromesso la vita ma lo ha reso portatore di valori sani e d’esempio. Nei panni del giovane nuotatore troviamo Giancarlo Commare, protagonista di svariate fiction italiane note al popolo della Rai come Il paradiso delle signore o a quello di Netflix con Skam Italia, mentre nei panni del padre di Manuel compare il noto Alessio Boni.

Resistere: la trama della pellicola

Manuel è un giovane nuotatore diciannovenne triestino che dopo una vita passata in acqua riesce a fare il tempo per qualificarsi alle Olimpiadi e coronare il suo sogno.

Si è infatti trasferito da poco a Roma per potersi allenare in maniera migliore ed è qui che conosce Martina Rossi, giovane atleta del nuoto sincronizzato, della quale si innamora.

La sera del 2 febbraio 2019, però, la sua vita cambia per sempre quando rimane vittima innocente di un regolamento di conti del quale non sapeva nulla e, venendo scambiato per un’altra persona, viene raggiunto da due colpi di pistola che gli provocano una lesione midollare che lo porta sulla sedia a rotelle. Dopo la sofferenza, però, lo aspettano nuove sfide.