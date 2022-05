Alessandro Gassmann orgoglioso e commosso per il gesto del figlio Leo: le sue parole cariche di affetto

Alessandro Gassmann ha commentato con frasi cariche di tenerezza e orgoglio il gesto del figlio Leo, che ha soccorso una ragazza vittima di stupro a Roma. Quali sono state le sue parole.

Le parole di orgoglio di Alessandro Gassmann verso il figlio Leo: ha soccorso una vittima di stupro

Appena pochi giorni fa Leo Gassmann, cantante e figlio dell’attore Alessandro Gassmann, ha raccontato ai suoi follower di Instagram di aver soccorso una ragazza vittima di stupro a Roma. “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese” ha raccontato, ancora sconvolto per ciò a cui aveva appena assistito.

“Non dimenticherò mai le grida della ragazza” ha confessato al termine del suo racconto. Sul suo gesto si è soffermato anche il padre Alessandro Gassmann, che ha dedicato al figlio un tweet commosso e allo stesso tempo orgoglioso: “Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te”.

“Non abbiate paura a denunciare”: le parole di Leo Gassmann dopo aver aiutato una turista vittima di stupro

Leo Gassmann ha scelto di raccontare il terribile episodio sui propri social per sensibilizzare a far capire quanto sia importante prestare aiuto.

“Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene ad ognuno di noi – ha infatti spiegato ai suoi fan, addolorato per quanto subìto dalla giovane turista – Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto.

Non siete soli/e. Rendiamo questo mondo un posto migliore” è l’invito che il cantante ha rivolto ai suoi follower.

Ora la polizia è sulle tracce dello stupratore e ha acquisito le dichiarazioni rilasciate dalla vittima. Trasportata al Policlinico Umberto I, le condizioni di salute della ragazza sono risultate buone, per quanto resti indelebile il terribile shock vissuto quella notte.

