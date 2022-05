Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi pronti a commentare l’ESC: sorrisi ed emozione a Oggi è un altro giorno

In video-collegamento con Oggi è un altro giorno, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio si dicono pronti all'ESC 2022, di cui saranno commentatori. Grande emozione e qualche anticipazione sui brani in gara.

Cresce l’attesa per l’avvio dell’Eurovision Song Contest 2022 e anche Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio non stanno più nella pelle. I due commentatori della kermesse canora, che prenderà il via domani sera da Torino, intervengono in video-collegamento a Oggi è un altro giorno tra sorrisi ed emozioni. E spifferano qualche piccole anticipazione su alcune canzoni in gara: i preferiti di Malgioglio oltre a Mahmood e Blanco.

La kermesse canora europea quest’anno è sbarcata in Italia, a Torino, dove fervono i preparativi in vista dell’atteso avvio di questa nuova edizione. In video-collegamento con Oggi è un altro giorno oggi pomeriggio, il duo di commentatori si dice pronto per questo grande evento musicale tra sorrisi ed emozione.

“Io sono molto felice ed emozionato – confessa Malgioglio, parlando anche della difficoltà nel giudicare gli altri brani in gara, oltre all’esibizione di Mahmood e Blanco con Brividi – Il mio compito è molto difficile perché devo parlare di 40 canzoni. Una cosa molto difficile, visto che sono uno che non ha peli sulla lingua, purtroppo ci sarà del dolce, del veleno… un po’ di tutto.

Cercherò di fare del mio meglio come abbiamo fatto l’anno scorso con Gabriele, che è un compagno straordinario“.

Cristiano Malgioglio e il suo preferito: i giudizi sulle canzoni in gara

Entrando nello specifico delle canzoni in gara, Cristiano Malgioglio confessa a cuore aperto qual è il suo preferito oltre a Mahmood e Blanco: “Io sono pazzo del cantante inglese, la voce più bella in assoluto.

Tifo per l’Italia naturalmente, è giusto, ma questo ragazzo ha qualcosa di straordinario“.

E aggiunge la grande qualità di canzoni e voci presenti quest’anno in gara: “Quest’anno abbiamo le canzoni più belle e le voci più belle in assoluto, tutte originali, nessuno imita l’uno o l’altro“.

Gabriele Corsi offre una breve anticipazione su un brano in gara: “C’è la Lettonia che canta una canzone molto divertente“. E, a seguire, Cristiano Malgioglio commenta emozionato il testo del brano della Grecia: “Io penso che il testo più bello in assoluto è quello della cantante che rappresenta la Grecia: un’emozione così grande io non l’ho mai provata“.