Eurovision Song Contest 2022 al via martedì 10 maggio: i cantanti, la scaletta di esibizione e l’ospite di serata

Eurovision Song Contest 2022 prende il via martedì 10 maggio 2022 con la prima semifinale. Scopri i cantanti in gara, la scaletta di esibizione e l'ospite di serata.

La gara è pronta ad entrare nel vivo con la prima delle due semifinali in programma a Torino nella sera di martedì 10 maggio 2022. Il capoluogo di regione piemontese sarà il luogo dove per una settimana il meglio della musica europea si sfiderà a suon di esibizioni mozzafiato al Pala Alpitour, poliedrico centro che farà da culla ai sogni italiani di un clamorosi bis senza eguali. La città è in fibrillazione da tempo e dopo il Turquoise Carpet, che The Social Post ha seguito direttamente da Torino, i convenevoli lasceranno spazio alla gara vera e propria che vedrà i nostri Mahmood e Blanco salire sul palco nella finalissima del 14 maggio.

Scopri le nazioni in gara martedì 10 maggio, l’ordine di apparizione sul palco ed il superospite italiano che allieterà la serata in diretta su Rai1.

Eurovision Song Contest: la gara al via il 10 maggio con un superospite

Il giorno dell’inizio ufficiale della kermesse è ormai arrivato e dopo la cerimonia di apertura tenutasi alla Reggia di Venaria si entrerà finalmente nel vivo dell’Eurovision Song Contest 2022. I cantanti hanno sfilato mostrandosi festanti sul Turquoise Carpet allestito nella splendida e nobile cornice a due passi dal centro di Torino e sono pronti a dare il meglio di loro a partire da martedì 10 maggio.

Il primo lotto di nazioni in gara calcherà il palco del Pala Alpitour a partire dalle ore 20:30 quando il trio magico formato da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika aprirà le danze della competizione. A raccontare al pubblico di Rai1 le gesta dei cantanti in gara saranno i simpatici Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con l’aiuto di Carolina Di Domenico, mentre nel corso della serata si esibirà anche Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 che non aveva potuto rappresentare l’Italia per via del Covid che ha cancellato quell’edizione dell’Eurovision.

Eurovision Song Contest: la scaletta della semifinale

Nella prima semifinale del contest si esibiranno ben 17 nazioni, ne erano previste 18 ma il numero è sceso dopo la scelta di eliminare la Russia, ed andranno tutte a caccia dei dieci posti per la finale del 14 maggio. A votare le esibizioni saranno i Paesi in gara più due membri del Big Five, Italia e Francia in questo caso, che determineranno la classifica dei cantanti che raggiungeranno in finale i membri del Big Five (Italia e Francia per l’appunto oltre a Germania, Spagna e Regno Unito).

Ecco le nazioni che parteciperanno alla prima semifinale in diretta su Rai1 e l’ordine di esibizione:

Ronela Hajati – Sekret (Albania)

Citi Zeni – Eat your salad (Lettonia)

Monika Liu – Sentimentai (Lituania)

Marius Bear – Boys do cry (Svizzera)

LPS – Disko (Slovenia)

Kalush Orchestra – Stefania (Ucraina)

Intelligent Music Project – Intention (Bulgaria)

S10 – De diepte (Paesi Bassi)

Zbod si Zdub & Fratii Advahov – Trenuletul (Moldavia)

Maro – Saudade, saudade (Portogallo)

Mia Dimsic – Guilty pleasure (Croazia)

Reddi – The show (Danimarca)

LUM!X ft. Pia Maria – Halo (Austria)

Systur – Meo haekkandi sol (Islanda)

Amanda Georgiadi Tenfjord – Die together (Grecia)