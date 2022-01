Eurovision Song Contest 2022: a Torino si riforma la coppia Gabriele Corsi – Cristiano Malgioglio

Programmi TV

Il conduttore romano e l’eccentrico cantante torneranno a fare coppia in vista del prossimo Eurovision Song Contest 2022 che si terrà nella nostra Torino. A darne l’annuncio è lo stesso Gabriele Corsi che con un video pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram dove ha annunciato il ritorno della strana coppia che lo scorso anno ha raccontato lo straordinario percorso che ha portato al meritato successo i Maneskin in quel di Rotterdam. Con una simpatica gag alla quale ha partecipato lo stesso Cristiano Malgioglio, i due fanno sapere che si terranno liberi per una intera settimana durante il prossimo maggio in modo da presenziare di persona nel capoluogo piemontese.

Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio tornano insieme: racconteranno l’Eurovision Song Contest 2022

Lo scorso Eurovision Song Contest tenutosi a Rotterdam nel 2021 ha regalato a tanti italiani non solo la vittoria dei Maneskin ma anche una delle coppie televisive più esuberanti e travolgenti degli ultimi tempi. Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio sono stati la voce narrante del trionfo della band formatasi a Roma che a suon di slogan e siparietti tutti da ridere hanno coinvolto il pubblico collegato da casa nel racconto dell’entusiasmante gara.

Per la gioia dei telespettatori che hanno vissuto grazie a loro l’emozione dello scorso anno, la strana coppia ha annunciato il proprio gradito ritorno per mezzo di un video sull’account di Instagram del conduttore romano. Il simpatico contributo pubblicato da Corsi ci mostra i due interagire a distanza mentre trattano la venuta di Malgioglio a Torino per tutta la settimana dell’Eurovision Song Contest 2022.

Il capoluogo piemontese ospiterà dunque il duo che si occuperà di raccontare la gara che si terrà a casa nostra e che la Rai si occuperà di trasmettere in onda sui suoi tre canali.

Quello di Rai1 ovviamente è in pole position per la trasmissione della fase finale del contest mentre Rai2 e Rai3 si occuperanno verosimilmente di mostrare le fasi preliminari dalle quali usciranno tutti i Paesi che andranno a caccia del trono dei Maneskin.

Le voci sui conduttori dell’Eurovision

Quelli che si stanno susseguendo sono giorni frenetici per il prossimo Eurovision Song Contest con le indiscrezioni sui conduttori che arrivano una dietro l’altra. Proprio qualche giorno fa vi avevamo infatti rivelato il rumor scottante riportato da adnkronos.com che vedrebbe coinvolti Alessandro Cattelan e Laura Pausini.

Stando alla bomba rilasciata dal sito sembra proprio che siano loro i due maggiori candidati alla conduzione con il tanto atteso annuncio che potrebbe arrivare durante il Festival di Sanremo al quale la nostra star per eccellenza parteciperà come superospite.