Edoardo Tavassi attacca Nicolas Vaporidis: “Falso da morire”. Amicizia al capolinea all’Isola dei Famosi

Accesissimo confronto tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi. La loro amicizia sembra ormai solo un lontano ricordo e, in diretta questa sera, i due naufraghi non si risparmiano aspre reciproche critiche, con il fratello di Guendalina che accusa l’attore di voler passare per la vittima della situazione. “Non vi fate fregare” il commento del naufrago a chi vorrebbe prendere le difese di Nicolas.

Nicolas Vaporidis deluso da Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

Amicizia al capolinea tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, sulla scia di quanto accaduto nella precedente puntata dell’Isola dei Famosi.

In quell’occasione, infatti, l’attore è venuto a conoscenza di alcuni giudizi negativi espressi nei suoi confronti dal suo stesso gruppo, tra cui il grande amico Edoardo. Da quel momento i rapporti si sono incrinati e sono successivamente scaturiti in aspre liti, come questa sera.

A Playa Palapa Ilary Blasi interpella Nicolas Vaporidis, il quale spiega come mai si sia spezzato il legame con Edoardo: “Diamo un valore diverso ai rapporti e all’amicizia, ci siamo confidati, non ho mai parlato male di lui, l’ho sempre supportato. Ho anche rispettato le confidenze che ci siamo fatti e lui me le ha tirate in faccia per una sciocchezza“.

Edoardo Tavassi furioso contro Nicolas: “Provo disgusto“

Edoardo Tavassi replica alle parole dell’attore, accusandolo di falsità e di aver sparlato del suo gruppo: “Una volta che ha finito il monologo, dico che voi a casa Nicolas non lo conoscete e non vi è arrivato. È falso da morire, andava dall’altra parte a parlar male di noi, di Guendalina, di Carmen. Andava a dire a Roger ed Estefania che voleva andare in finale con loro. Questo voi non l’avete visto“. Giudizio avallato anche da quanto Blind gli avrebbe svelato sul conto di Vaporidis: “Blind me l’ha giurato sulla fidanzata, mi ha detto: ‘Edoardo, lui viene qui a parlare con noi per tenere buono il gruppo e non farsi nominare’.

Provo disgusto e non voglio averci niente a che fare“.

Nicolas Vaporidis manifesta evidente delusione per l’amicizia ormai finita: “Se questo è quello che crede, che per 40 giorni è stato mio amico pur pensando questo di me, è un ipocrita. Non sono un attore, tu reciti sul palcoscenico. Io una vita ce l’ho, tu no“.

Guendalina Tavassi difende Edoardo, interviene anche Vladimir Luxuria

Interviene anche Guendalina Tavassi, che prende le difese del fratello attaccando Vaporidis: “Io sono scioccata perché Nicolas con me si è comportato malissimo.

Ho scoperto che parlava male di me e mio fratello al gruppo, e diceva di me cose pesanti. Mi detesta dal primo momento“. Su quanto accaduto prende una netta posizione anche Vladimir Luxuria. Dallo studio l’opinionista interviene invitando i naufraghi a non fidarsi sempre di quanto viene detto alle spalle dei compagni di viaggio. E, a seguire, rivolge uno spassionato consiglio a Nicolas Vaporidis: “Non fidatevi sempre delle cose che vi dicono gli altri. A Nicolas voglio dire, tu sei un grande protagonista di quest’isola, voglio darti un consiglio: ridi di più, prendi più alla leggera, quello che accusi di Edoardo, ovvero fare troppo show, cerca di farti contaminare da autoironia“.

Edoardo Tavassi però ha un’idea ben precisa sull’ormai ex amico, accusato di falsità e di voler passare per vittima: “Non vi fate fregare, vuole fare la vittima, è un bugiardo. Adesso si isolerà e dirà: ‘Ho tutti contro’“.