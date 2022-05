Nicolas Vaporidis sotto attacco all’Isola dei Famosi: “Raz Degan tarocco”, tradimento in corso sulla spiaggia

Il quattordicesimo episodio dell’Isola dei Famosi è cominciato, fin da subito, con degli scontri. I naufraghi, ormai da settimane, non sono più divisi, da regolamento, nei due gruppi dei Tiburon e dei Cucaracha. Ma, anche se il gruppo è stato unificato, le fazioni restano divise di fatto.

Nella scorsa puntata dell’adventure show, i toni si sono accesi molto tra i rappresentanti dei due diversi gruppi di naufraghi e si è parlato, addirittura di minacce tra Nicolas Vaporidis e Clemente Russo.

Nella puntata del 6 maggio, l’attore è stato nuovamente al centro delle discussioni, stavolta, per delle critiche arrivate, direttamente dai membri del suo stesso gruppo.

Nicolas Vaporidis attaccato dal suo stesso gruppo all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis ha litigato ferocemente all’Isola dei Famosi con Clemente Russo, ma, anche con Blind e Jeremias Rodriguez, il naufrago ha avuto dei confronti. Un carattere forte, quello dell’attore, che ha colpito negativamente anche i componenti del suo stesso gruppo.

Guendalina Tavassi, addirittura, ha accusato Nicolas Vaporidis di essere invidioso e di non voler che sia nessun altro a pescare: “Mi ha staccato l’amo per metterselo lui perché è invidioso… “Str***o… Se sente leader senza mai essere diventato leader… Io pesco… Sembra che questa cosa gli dia fastidio”.

Anche suo fratello Edoardo Tavassi ha avuto da che ridire sul compagno d’avventura: “Vuole fare il Raz Degan tarocco della situazione”. Il malcontento nei confronti di Nicolas Vaporidis ha coinvolto anche Carmen Di Pietro, Nick Luciani e Laura Maddaloni, che lo ha descritto come un dittatore.

Nicolas Vaporidis reagisce alle accuse dei compagni di avventura

A sorpresa Nicolas Vaporidis è stato attaccato dai suoi compagni di avventura all’Isola dei Famosi, nel corso della puntata del 6 maggio.

L’attore è rimasto colpito dalle critiche del suo gruppo: “Non me l’hanno mai dette in faccia certe cose… Non me l’aspettavo… Bella scoperta… Sempre detto le cose in faccia… Sorrisoni sulla spiaggia… Sono rimasto male”.

Vladimir Luxuria, però, ha messo in guardia i naufraghi, convinta che se c’è un dittatore sulla spiaggia, c’è anche chi gli dà questo potere: “Tende a essere leader, questo è vero… Se tu non vuoi che qualcuno sia capo, tu fai la rivoluzione… Datevi da fare”.