Nicolas Vaporidis accusa Blind all’Isola dei Famosi: “Burattino senza personalità”. La replica del rapper

L’attenzione all’Isola dei Famosi si è concentrata ieri sera soprattutto su Nicolas Vaporidis. L’attore, oltre ad aver accusato Clemente Russo di minacce, è stato anche protagonista di un duro scontro con Blind, da lui definito “burattino senza personalità“. Immediata la replica del rapper che, oltre a lamentare i continui insulti ricevuti dai compagni negli ultimi giorni, invita Vladimir Luxuria ad aprire gli occhi su determinate dinamiche di gioco.

Nicolas Vaporidis attacca duramente Blind: “Manipolato da tutti“

All’Isola dei Famosi gli scontri sono ormai all’ordine del giorno e gli equilibri tra i naufraghi sono diventati alquanto precari.

Come dimostrato nella puntata andata in onda ieri sera, dove i litigi e le tensioni l’hanno fatta da padrona. Non solo le accuse rivolte a Clemente Russo, che avrebbe minacciato Nicolas Vaporidis nel corso della puntata. Dissapori si sono registrati anche tra lo stesso Vaporidis e Blind, che non se le sono mandate a dire in diretta.

Il dibattito si è acceso, in particolare, sul comportamento di Clemente Russo e Laura Maddaloni che, a dire di Nicolas Vaporidis e del suo gruppo, avrebbero tentato di manipolarlo. Attaccandoli, l’attore ha rivolto anche parole al vetriolo contro Blind: “Ci sono rimasto male non tanto per Blind, che è un burattino senza personalità e ormai l’hanno visto tutti quanti che è manipolato da tutti, ma da loro due che devono essere due sportivi, che credevo avere un’etica.

Invece hanno fatto con Alessandro e con me lo stesso gioco manipolatorio. Quindi non sono avversari, sono diventati dei nemici“.

Blind replica alle accuse e interpella Vladimir Luxuria: la risposta dell’opinionista

Dopo la repliche di Clemente e Laura, l’attenzione si è spostata proprio su Blind, che ha lamentato di essere costantemente bersaglio di insulti da parte dei compagni di viaggio nell’ultimo periodo: “Io sto prendendo insulti dalle ultime settimane: ‘Defic***te di 20 anni, cog***ne, scem***o, burattino, e mi sono anche rotto i cog***ni… I termini li devono moderare, perché è da 2 o 3 settimane che sto prendendo certe parole pesanti e mi sono stufato“.

Il rapper ritiene inoltre come sia Nicolas a muovere i fili del gioco: “È lui che muove i fili, sicuramente io ho la mia personalità“. E, a seguire, interpella Vladimir Luxuria che aveva inizialmente manifestato dissenso verso l’atteggiamento di Clemente e Laura: “E ti dico una cosa cara Vladimir: ‘Apri gli occhi’“.

La risposta dell’opinionista a Blind non si è però fatta attendere: “Tesoro è da mo’ che ho gli occhi aperti, per questo dico quello che penso: ho gli occhi sbarratissimi“.