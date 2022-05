Il paradiso delle signore anticipazioni: Pietro e Teresa si allontanano dopo il bacio. La trama

Il paradiso delle signore va nuovamente in onda martedì 10 maggio 2022. Scopri cosa succede tra Pietro e Teresa nel nuovo appuntamento in onda su Rai1.

Lunedì 10 maggio 2022 su Rai1 va in onda il settimo episodio in replica della prima seguita stagione de Il paradiso delle signore. L’episodio in onda a partire dalle ore 15:55 ha il titolo di Liberazione nel quale vedremo Pietro e Teresa alle prese con le ripercussioni del loro bacio della scorsa puntata. I due, che sembravano ad un punto di svolta del loro rapporto, finiscono con l’allontanarsi e la giovane siciliana non riuscirà per questo a darsi pace, capendo però che nella testa dell’imprenditore c’è tanto altro che con lei c’entra nulla.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani martedì 10 maggio

Il bacio tra Teresa e Pietro farà molto pensare i protagonisti della tenera effusione che di fatto si trovano sullo stesso posto di lavoro a fare incontri con quanto successo.

Al posto di avvicinarli, l’evento amoroso non fa altro che marcare le differenze tra i due con il Mori impegnato anima e corpo a vivere il posto di lavoro ed il rapporto con la sua azienda.

Il giorno della Liberazione porta in lui nefasti ricordi della Guerra che tornerà prepotente nella sua vita per colpa di Mandelli, che lo accusa di aver assassinato suo fratello e si dice pronto a fare di tutto per rovinare l’imprenditore.

Il losco individuo invia in missione speciale Cazzaniga, che tiene sempre in bilico la situazione di Lucia, segretamente sposata all’insaputa di tutti, e che ora deve raccogliere prove per dimostrare la colpevolezza di Pietro.

Vincenzo non riuscendo a stare al passo con i ritmi del Paradiso decide di andare a lavorare in Germania e lasciando spazio libero alla nipote. Teresa così è più libera di concentrarsi su Pietro, capendo di fatto che l’uomo ha ben altro a cui pensare al posto del loro bacio che metterebbe i sentimenti davanti alle questioni lavorative.