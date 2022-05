L’isola dei famosi anticipazioni: i naufraghi si danno battaglia per diventare leader

Il quattordicesimo appuntamento stagionale con Ilary Blasi e la sua divertente L’isola dei famosi fa compagnia al pubblico di Canale5 nella prima serata di lunedì 9 maggio 2022. A partire dalle ore 21:30 circa prende il via la puntata che per la prima volta in stagione eleggerà due leader sull’isola dell’Honduras, con un uomo ed una donna a farla da padroni. In serata si scoprirà l’esito del televoto che ci mostrerà chi finirà su Playa Sgamada tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni, con i pepati Vladimir Luxuria e Nicola Savino primi a voler sapere di chi si tratterà.

L’isola dei famosi: il quartodicesimo appuntamento con il reality

Lunedì 9 maggio 2022 su Canale 5 va in onda la puntata numero quattordici di questa coinvolgente edizione de L’Isola dei famosi.

Ilary Blasi sarà nuovamente al centro dello studio per coordinare il racconto delle vicende dei naufraghi in gara, con il gruppo rimpolpato dai nuovi ingressi delle agguerrite Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli.

Proprio le ultime tre arrivate saranno al centro di una votazione dei loro compagni di viaggio, chiamate a salvare una delle tre mentre le altre due si sfideranno in un televoto flash, nel quale il pubblico chiarirà chi dovrà abbandonare il gruppo per la volta di Playa Sgamada.

L’isola dei famosi: le anticipazioni della nuova puntata

Le anticipazioni della nuova puntata sono state rese note da mediasetplay.it che chiariscono cosa succederà nel nuovo appuntamento.

I fan scopriranno innanzitutto chi tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni dovrà abbandonare il gruppo per la volta di Playa Sgamada.

Il pubblico si imbatterà nel commento di Vladimir Luxuria e Nicola Savino e nelle narrazioni dell’amato inviato Alvin che aggiungeranno pepe alla succosa sfida tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, che si contenderanno in una sfida la possibilità di vincere una cena in spiaggia al tramonto.

Ed ancora per la prima volta in questa edizione le prove leader eleggeranno due nuovi capitani coraggiosi, un uomo ed una donna che avranno un ruolo fondamentale in futuro.