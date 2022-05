Maria Laura De Vitis all’Isola dei famosi: la vincitrice de La Pupa e il secchione conquista un altro reality

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria a La pupa e il secchione che la giovane influencer è pronta subito ad imbarcarsi in una nuova e selvaggia avventura. Questa volta per Maria Laura De Vitis non sarà il tempo di battersi per la cultura, ma quello di sfoderare tutte le sue armi in quanto a sopravvivenza.

Maria Laura De Vitis vince La Pupa e il secchione

La vincitrice del format condotto da Barbara d’Urso è infatti pronta a salpare per L’isola dei famosi, show di successo di Canale 5 che dopo il prolungamento fino a giugno sta scegliendo i nuovi naufraghi pronti a darsi battaglia a suon di prove ai limiti della sopportazione.

Il nome della modella era balzato fuori qualche tempo fa in maniera ufficiosa ma ora è arrivata la conferma definitiva della sua partenza per l’Honduras.

La giovane modella che si è appena laureata vincitrice de La pupa e il secchione Show è già pronta a sostenere una nuova avventura sotto l’occhio attento delle telecamere. Nemmeno il tempo di godersi la giusta gloria che Maria Laura De Vitis e già arrivata in Honduras e presto prenderà parte a questa edizione de L’Isola dei famosi.

Maria Laura De Vitis sbarca in Honduras: la modella nuova concorrente de L’isola dei famosi

A dare la succosa notizia è stata colei che di fato l’ha lanciata nei salotti televisivi ospitandola con il suo ex fidanzato Paolo Brosio.

Nel corso delle puntata di ieri di Pomeriggio Cinque la conduttrice Barbara d’Urso ha infatti annunciato che la giovane è stata arruolata come nuova naufraga del programma condotto da Ilary Blasi e che si trova già sul luogo dove si svolge il reality.

la modella ed influencer non ha disfatto le valigie prese dalla villa de La pupa e il secchione Show per imbarcarsi in questa nuova avventura selvaggia. Che l’ex compagna di Paolo Brosio possa riuscire a centrare la storica doppietta di vittorie?

Lo scopriremo presto su Canale5.