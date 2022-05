La Pupa e il Secchione Show anticipazioni e ospiti della finale: Giucas Casella è il pupo per una sera

La Pupa e il Secchione Show va in onda con l'ultima puntata condotta da Barbara d'Urso. Scopri le anticipazioni della finale in onda martedì 3 maggi 2022 su Italia1.

Barbara d’Urso porta al termine la sua esperienza come conduttrice de La Pupa e il Secchione Show con l’ottava ed ultima puntata di questa tribolata edizione. Per la regina del pomeriggio di Mediaset un vero e proprio esperimento andato decisamente male a causa dei bassi ascolti, tanto è vero che la nuova formula del programma non ha per nulla scaldato i cuori dei telespettatori di Italia1 rimasti davanti al televisore con medie scadenti intorno all’8%. La finalissima del programma in onda su Italia1 martedì 3 maggio 2022 a partire dalle ore 21:20 sarà l’ultima occasione per la squadra che vede impegnati anche gli opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge di chiudere almeno in bellezza.

Ad aiutarli ci sarà la presenza del simpatico e stralunato Giucas Casella a fungere da pupo per una sera, insieme all’analisi delle scottanti dinamiche che hanno animato gli ultimi giorni dei concorrenti chiusi in villa.

La Pupa e il Secchione Show: la finalissima in onda su Italia1

L’ottavo ed ultimo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show presentato da Barbara d’Urso viene trasmesso martedì 3 maggio 2022 nella prima serata di Italia1. La grande finale del rinnovato format svelerà quale sarà la coppia vincitrice di questa travagliata edizione nella quale anche i giudici Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge si metteranno in gioco con una esibizione degna di nota.

Soleil diventerà Britney Spears, Antonella sarà Marilyn Monroe e Federico si scatenerà in versione brasiliana in modo da far divertire il pubblico in studio e quello collegato da casa.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della finale

Ultimo decisivo appuntamento con pupi e pupe, secchioni e secchione che si daranno battaglia per vincere il programma di Italia1.

Come svelato dalle anticipazioni ufficiali di mediasetpaly.it, a condire la finalissima ci sarà la partecipazione di Giucas Casella in qualità di pupo per una sera che assegnerà 5 decisivi punti bonus dopo il tentativo di ipnosi che coinvolgerà due pupe.

Spazio poi al racconto della proposta inaspettata di matrimonio di Luigi Favoloso ad Elena Morali, invece il pupo Francesco Chiofalo riceverà una sorpresa dalla iena Andrea Agresti che lo aveva incontrato in ospedale proprio il giorno del suo delicato intervento al cervello.