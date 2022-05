Made in Sud anticipazioni, nella quarta puntata torna Clementino ma si assenta Lorella Boccia: cosa succede

I conduttori di Made in Sud sembrano non trovare pace e dopo la positività al Covid del rapper Clementino questa volta a saltare il nuovo appuntamento con la trasmissione sarà, per lo stesso motivo, la sua spalla Lorella Boccia. Il rapper infatti appare pronto a tornare a condurre lo storico format comico di Rai2 nella prima serata di lunedì 9 maggio 2022 con al fianco il tuttofare Maurizio Casagrande, già facente parte del cast fisso e pronto a bissare l’esperienza alla conduzione di settimana scorsa. La trasmissione riproporrà l’immenso cast di comici del quale fanno parte gli osannati Francesco Cicchella, gli Arteteca, e le simpatiche new entry interpretate da Mino Abbacuccio e da Mariano Bruno.

La terza puntata di Made in Sud senza Lorella Boccia

Il quarto appuntamento con la trasmissione di Rai2, in onda lunedì 9 maggio 2022 in prima serata a partire dalle ore 21:20, dovrà fare a meno della conduttrice Lorella Boccia colpita dal Covid. A dare annuncio della sua assenza, che arriva ad una settimana da quella del ritornato in forze Clementino, è stata proprio la showgirl dai suoi canali social.

Queste le parole della nuova conduttrice di Made in Sud che annunciano la sua assenza alla puntata di stasera: “Ciao a tutti, devo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva.

Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così.

I primi due giorni sono stati tremendi ma adesso sto molto meglio“.

Made in Sud: i comici del quarto appuntamento

Nella quarta puntata della trasmissione alla conduzione al fianco di Clementino ci sarà il navigato comico Maurizio Casagrande che già nella scorsa puntata aveva fatto le veci del rapper. Nonostante le assenze a turno dei conduttori non mancheranno di certo i comici capitanati da Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, oltre alle presenze fisse degli Arteteca, del trio dei Gemelli di Guidonia, dei monologhisti Simone Schettino, Ciro Giustiniani e Maurizio Battista.