Made in Sud potrebbe avere un suo successore del Nord: i rumors sui progetti per comici di Rai2

Made in Sud potrebbe presto avere un successore proveniente dal Nord Italia. Le voci sul nuovo progetto della rete che andrebbe in onda in seconda serata.

Da tanto tempo Rai2 si occupa con attenzione della proposta comica dell’intera televisione pubblica garantendo al pubblico la giusta dose di risate con programmi in prima serata come Made in Sud o anche con nuovi esperimenti in seconda serata come accaduto con Bar Stella di Stefano De Martino. L’intenzione dei vertici della rete sembrerebbe quella di andare avanti in questa ottica proponendo un nuovo format comico che possa coniugare l’ilarità dei comici, questa volta del Nord Italia, in una collocazione in seconda serata. A parlare del nuovo progetto poco tempo fa è stato il direttore di Rai2 Massimo Lavatore che nel corso di una intervista ha svelato qualche succoso dettaglio a riguardo.

Il nuovo progetto di Rai2: un contenitore comico per artisti del Nord

Il grande successo di Made in Sud, che questa sera ritorna in onda su Rai2 con una nuova puntata della sua decennale esperienza sul canale, sta spingendo i vertici della televisione pubblica a pensare di proporre il format in una chiave differente e rinnovata dove a farla da padrone dovrebbero esserci dei comici del Nord.

A parlarne in una intervista a Fanpage.it è stato il direttore di Rai2 Massimo Lavatore, che sembra proprio interessato a rispolverare una vecchia idea per riportare la comicità del settentrione in seconda serata sulla rete da lui gestita.

Le parole del direttore di Rai2

Ecco le sue parole a riguardo che lasciano ben sperare il pubblico amante dei format comici: “Attraverso i nostri dirigenti stiamo facendo uno scouting per mettere in piedi un programma di seconda serata che cerchi artisti proveniente da regioni del nord“. E ancora: “L’intento, un giorno, è quello di fare un programma ibrido. Ovviamente se ogni volta che sperimenti ti prendono a cannonate se non fai il 20% di share, è difficile. Una missione di Rai2 è proprio quella di sperimentare e dare spazio a volti e professionalità nuove“.