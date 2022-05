Maria De Filippi perde la pazienza a Uomini e Donne: “Riccardo tu non sei scemo no?”, commento 9 maggio

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati, da qualche settimana, protagonisti di Uomini e Donne. Infatti, anche la puntata del 9 maggio del dating show, è stata completamente dedicata all’ex coppia. La stessa Maria De Filippi è intervenuta a gamba tesa contro Riccardo Guarnieri per provare a fare chiarezza nei sentimenti dei due protagonisti di Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la situazione attuale dell’ex coppia

Una puntata intera su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che nemmeno stanno insieme, ce la meritavamo davvero? La redazione deve essere proprio alla frutta se non trova un altro straccio d’argomento da proporre al pubblico a parte l’inesistente ritorno di fiamma tra i due protagonisti del dating show.

Eppure, c’è da dire che, in ogni caso, Riccardo Guarnieri è riuscito a parlare del nulla per un’ora intera. É un talento anche questo. Per spiegare, il suo comportamento, a mio avviso, ci sono solo due strade. O il cavaliere tarantino è stato richiamato ad hoc per riportare in auge l’amata storia con Ida Platano o è il suo grande ego a prendere in mano la situazione a Uomini e Donne, per ora.

Perché, in effetti, il cavaliere sta avendo dei comportamenti davvero ambigui, tanto da svegliare, perfino, Tinì Cansino: “Lo deve sapere che tu non sei interessato a lei… Non l’ha capito”.

Tina Cipollari, che da sempre ha attaccato i due, ha ribadito, anche nella puntata del 9 maggio, il suo pensiero: “A te fa piacere quando la vedi piangere… Lei si sveglierà da questo incantesimo”.

L’intervento di Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri candido come un angioletto, nella puntata del 9 maggio, ha improvvisamente capito che potrebbe illudere e far soffrire Ida Platano con i suoi modi di fare: “Ti destabilizza questo… Faccio un passo indietro”.

Maria De Filippi ha perso la brocca e ha attaccato l’ingenuità del cavaliere: “Posso dirti che le ultime parole erano un po’ fuori luogo… Riccardo tu non sei scemo no?… Sei una posizione forte no?… Tu però non sei geloso, Riccardo, sei solo infastidito… Un po’ di possesso ma niente di più… Sembra quasi che quella storia ci sarebbe ancora… Sei grande maggiorenne e vaccinato… Riccardo non c’hai dieci anni oh… Quello che fa lei con Marco con sono fattacci tuoi”.

Ma siamo così convinti che Ida Platano sia così fragile e smarrita come fa credere?