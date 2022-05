Nero a metà 3 anticipazioni stasera 9 maggio su Rai 1: la trama dell’ultima puntata con Claudio Amendola

Nero a metà 3 va in onda con l'ultima puntata della stagione nella prima serata di lunedì 9 maggio. Scopri la trama del sesto appuntamento con Claudio Amendola in onda su Rai1.

Lunedì 9 maggio 2022 su Rai1 torna in scena un nuovo appuntamento con il personaggio interpretato da Claudio Amendola. In prima serata a partire dalle ore 21:30 andrà in onda la sesta ed ultima puntata di Nero a metà nella quale l’Ispettore Carlo Guerrieri cercherà di districare tutti i nodi arrivati ormai al pettine delle sue indagini, con gl importanti passi avanti fatti da Malik su Federico che risulteranno decisivi in questo atteso finale di stagione.

Le anticipazioni della trama della quinta puntata di Nero a metà 3 in onda questa sera con i due episodi dal titolo di A viso scoperto e Per una figlia.

Nero a metà 3: la sesta ed ultima puntata della terza stagione

Lunedì 9 maggio 2022 va in scena l’ultimo appuntamento con il poliziesco che ben sta figurando nella prima serata di Rai1. Le vicende della terza stagione di Nero a metà nella sorsa puntata hanno fatto segnare il record stagionale di ascolti piazzando l’incoraggiante dato del 23,4% di share. A partire dalle ore 21:30 di questa sera l’Ispettore Carlo Guerrieri interpretato da Claudio Amendola avrà la possibilità di chiudere in bellezza con gli ultimi due episodi.

Ad aiutare il personaggio interpretato dall’attore romano torna il folto cast che vede impegnati Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Fabien Lucciarini, Alessia Barela e Angela Finocchiaro oltre alle nuove entrate Caterina Guzzanti, Giorgia Salari, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo e Luca Cesa.

Nero a metà 3: la trama della sesta puntata

A viso scoperto è il titolo del primo episodio di serata nel quale verrà trovato il corpo senza vita di un girnalista che aveva indagato sulle scorribande di alcune pericolose baby gang.

L’Ispettore Carlo Guerrieri sarà diviso tra le indagini ed il suo divorzio ad un passo dall’ufficialità.

Da una parte riuscirà infatti a trovare la piccola Maryam, che cercherà di far ricongiungere con la lontana madre Suleyman mentre dall’altra non si sentirà soddisfatto per la deriva del suo matrimonio.

Nel secondo episodio dal titolo di Per una figlia Malik sarà protagonista dell’indagine che ci dirà molto sul personaggio di Federico. L’uomo ha infatti calcato la mano per scoprire cosa trama colui che si è avvicinato senza apparente motivo ad Alba, svelando cosa c’è dietro e risolvendo tanti misteri.