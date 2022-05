Uomini e Donne anticipazioni 9 maggio: i cavalieri più over del parterre ricevono delle nuove corteggiatrici

Alessandro Rausa e Bruno saranno i protagonisti della puntata del 9 maggio di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni. Per i due cavalieri arriveranno delle nuove dame.

Da due anni la produzione di Uomini e Donne ha deciso di mescolare le vicende del trono over con quelle del trono classico. La consueta alternanza tra puntate con protagonisti ventenni e altre con cavalieri e dame più anziani è definitivamente caduta. Infatti nel parterre del dating show si trovano sia protagonisti del trono over, che corteggiatrici e tronisti.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 9 maggio, verranno raccontate le vicende dei protagonisti più grandi del parterre del programma televisivo.

Uomini e Donne anticipazioni 9 maggio: Alessandro Rausa adocchia una nuova dama

Alessandro Rausa è diventato un protagonista assoluto dell’ultima stagione di Uomini e Donne, soprattutto per la sua conoscenza travagliata con Pinuccia Della Giovanna.

Il cavaliere, infatti, anche se ha da sempre dichiarato di non essere molto interessato alla dama, ha, poi, costruito con lei una fitta frequentazione. L’amicizia speciale è, in seguito, naufragata per una feroce lite tra i due innescata da Pinuccia Della Giovanna.

Da allora, Alessandro Rausa si è aperto a delle nuove conoscenze. Anche nella puntata del 9 maggio, secondo le anticipazioni, il cavaliere conoscerà una nuova dama ma non accetterà il suo corteggiamento.

Alessandro Rausa, invece, annuncerà di essere interessato a un’altra dama, già presente nel parterre, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 9 maggio: la conoscenza extra studio di Bruno

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 9 maggio, ci sarà spazio anche per Bruno. Il cavaliere del trono over, al contrario delle solite consuetudini del dating show, sta conoscendo una dama non presente nel parterre della trasmissione televisiva.

Bruno racconterà questa sua speciale conoscenza al di là delle telecamere e i primi scambi con questa dama.

Inoltre, per il cavaliere del trono over arriverà in studio una nuova corteggiatrice e lui deciderà di farla rimanere.