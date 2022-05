Antonella Clerici non si presenta a È sempre mezzogiorno, le spiegazioni della conduttrice televisiva

Antonella Clerici da anni intrattiene il pubblico televisivo di Rai Uno con il suo apprezzato cooking show mattutino: È sempre mezzogiorno. La conduttrice televisiva presenta delle ricette golose e aiuta dei rinomati chef a preparare delle prelibatezze, sotto gli occhi dei telespettatori.

Ma, nella puntata del 10 maggio, c’è stato un imprevisto a È sempre mezzogiorno. Infatti, Antonella Clerici non si è presentata in trasmissione.

Lorenzo Biagiarelli apre È sempre mezzogiorno al posto di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha voluto omaggiare la mitica Nonna Pina, citata nella celebre canzone per bambini, in occasione della sua scomparsa.

La conduttrice televisiva, infatti, ha dedicato alla notizia uno spazio nella sua trasmissione televisiva È sempre Mezzogiorno.

La puntata del 10 maggio del cooking show, invece, ha presentato delle novità al pubblico televisivo. Infatti, Antonella Clerici non ha aperto la trasmissione televisiva. Al suo posto Lorenzo Biagiarelli, in collegamento da casa: “Sono qui… Ciao a tutti! Sono anche l’unico a essere qui, perché stamattina è Sant’Alfio… Evidentemente Alfio ha portato tutti a fare una scampagnata a Grondona. Io sono rimasto qui da solo, anche perché sono a casa“.

La star della cucina ha annunciato, comunque, una puntata ricca di sorprese e dolcezza: “Ma non abbiate paura: anche oggi una puntata di È sempre mezzogiorno, una puntata dolcissima, piena di sorprese. Una puntata zuccherina“. Ben presto, i telespettatori, però, si sono resi conto che la puntata mandata in onda era un insieme di spezzoni registrati in precedenza.

Antonella Clerici spiega sui social la sua assenza a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici è stata assente dalla puntata del 10 maggio di È sempre mezzogiorno. La conduttrice ha poi spiegato con un video, condiviso sui social, la sua assenza: “Ciao amici.

Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene”.

Antonella Clerici, quindi, ha subito un’intossicazione alimentare, ma spera di poter essere nuovamente in onda domani: “Spero domani di essere assolutamente con voi. Quindi a prestissimo, un abbraccio”.