Antonella Clerici e il tenero addio a Nonna Pina, protagonista del celebre brano sulle tagliatelle: il ricordo

Antonella Clerici ha dedicato i primi minuti di uno dei suoi programmi culinari per dire addio a una nonna, il cui volto è sconosciuto ai più, ma il suo nome è entrato nei cuori di piccoli e grandi grazie ad un famoso brano dello Zecchino d’Oro che ha fatto cantare tantissime generazioni e che l’ha fatta diventare la nonna italiana per eccellenza.

Antonella Clerici e l’addio a Nonna Pina

Nella puntata del 4 maggio di È sempre Mezzogiorno, programma che informa e intrattiene creando un momento di convivialità, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì; Antonella Clerici prima di iniziare la trasmissione ha voluto dire addio alla nonna Pina, colei che ha ispirato il celebre brano Le tagliatelle di nonna Pina che ha vinto un’edizione dello Zecchino d’Oro.

Entrando in studio, la conduttrice ha esordito con: “Oggi voglio ricordare con un addio nonna Pina, Giuseppina Villani, che ispirò proprio Le tagliatelle di nonna Pina”. Poi parlando del brano ha ricordato: “Come sapete io l’ho sentita alla radio e dissi mi piace moltissimo e lo misi a La Prova del cuoco (altro suo importante programma di cucina, ndr) e divenne un brano famosissimo”.

Antonella Clerici ha dedicato anche una storia Instagram per salutare la nonna Pina che come scrive la stessa conduttrice le “ha portato tanta fortuna”.

Chi è Giuseppina Villani, nonna Pina

Come ha spiegato la stessa Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, la nonna Pina era la suocera di Gian Marco Gualandi, il compositore del celebre brano, che poi l’ha resa famosa in tutta Italia e non solo. Nonna Pina viveva a Baricella in provincia di Bologna e quando si è spenta aveva 86 anni.

Il brano Le tagliatelle di nonna Pina

Il brano Le Tagliatelle di nonna Pina ha vinto la 46esima edizione dello Zecchino d’Oro nel 2003 con l’interpretazione di Ottavia Dorrucci.

Come ha dichiarato la stessa Antonella Clerici, poi “il resto è storia”; la canzone infatti è diventata molto popolare sia tra i grandi che tra i piccini. Ancora oggi è una delle canzoni più celebri utilizzate per le sigle dei bambini e la baby dance. Nonna Pina è diventata famosa ed è entrata nei cuori di tutti quelli che ascoltano e ballano la “sua” canzone e grazie a loro continuerà a vivere.

In una recente intervista a Il resto del Carlino, Gian Marco Gualandi ha spiegato che: “È una canzone che ha un fondo di verità. Mia suocera si chiama Pina e fa delle ottime tagliatelle. Anche da cose semplici come questa può arrivare l’ispirazione giusta”.