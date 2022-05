EuroJackpot l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi martedì 10 maggio 2022

EuroJackpot torna in scena martedì 10 maggio 2022 a partire dalle ore 20:00 italiane. Scpri la combinazione vincente in grado di far vincere il jackpot milionario.

Il primo concorso settimanale dell’EuroJackpot si tiene nella serata di martedì 10 maggio 2022 a partire dalle ore 20:00 italiane. A catturare l’attenzione dei giocatori ci sarà il ricco Jackpot del gioco arrivato a sfondare il muro dei 73 milioni di euro. I giocatori possono prendere parte al concorso dalle 18 nazioni partecipanti fino a qualche minuto prima dell’orario dell’estrazione che si tiene ad Helsinki alle ore 21:00 locali.

Scopri i 5 numeri più i 2 euronumeri vincenti del concorso di martedì 10 maggio 2022.

EuroJackpot: le caratteristiche del gioco

Da quando il gioco è stato creato l’estrazione dell’EuroJackpot si tiene ogni venerdì sera alle 21:00 in diretta da Helsinki e prevede il sorteggio di 5 numeri (da 1 a 50) più due euronumeri (da 1 a 10).

Per giocare una schedina bastano 2 euro e bisogna comporre la propria combinazione. E’ possibile giocare in qualsiasi dei Paesi aderenti recandosi presso una ricevitoria o attraverso i canali telematici appositi. Qualora poi ci si dovesse aggiudicare una vincita, sarà possibile effettuarne la riscossione solo nel Paese dove è stata effettuata la giocata risultata vincente.

EuroJackpot: tutte le categorie di vincita a disposizione nella lotteria

