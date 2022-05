Guendalina Tavassi accusa Roger Balduino all’Isola dei Famosi: “Facile chiedere scusa con la pancia piena”

La decisione di Roger Balduino di non unire il riso dei due gruppi accende i malumori a L'Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi s'infuria con lui e lo attacca in diretta.

All’Isola dei Famosi esplode la bufera su Roger Balduino, accusato di non aver voluto condividere il cibo con i compagni di viaggio. Il naufrago non ha accolto la richiesta di unire i viveri dei due gruppi, cosicché tutti potessero mangiare di più. Scelta che ha subito scatenato le polemiche con Guendalina Tavassi che, nella puntata di questa sera, lo accusa senza mezze misure: “Hai lasciato 9 persone senza mangiare“.

Roger Balduino sotto accusa: la scelta di non condividere il cibo scatena il caos

Il cibo continua ad essere oggetto di discussione all’Isola dei Famosi. Questa volta le polemiche si concentrano tutte su Roger Balduino, reo di aver compiuto una scelta che non è andata giù a molti compagni di viaggio.

Uno dei naufraghi aveva infatti avanzato la proposta di unire i viveri dei due gruppi e mangiare tutti insieme, affinché tutti potessero ottenere una porzione di riso maggiore. Proposta che Roger Balduino ha rifiutato, mantenendo dunque le porzioni invariate e provocando uno squilibrio di riso tra i due gruppi.

Ilary Blasi apre il dibattito sulla vicenda, con Guendalina Tavassi che spiega: “Erano 4 loro e 9 noi, e loro mangiano di più. Quindi abbiamo detto: ‘Facciamo un unico risotto stasera’.

Ma lui scendendo dalla montagna ha detto: ‘No, per stasera facciamo così’“.

Guendalina Tavassi contro Roger: “Facile chiedere scusa con la pancia piena“

Roger Balduino cerca di difendersi, spiegando di aver chiesto scusa a Laura Maddaloni e assumendosi la responsabilità della decisione presa: “Volevo parlare con Laura, sono andato a parlare con lei, le ho detto: ‘Scusami, non avevo capito’. Ho fatto un confessionale chiedendo scusa a lei e prendendomi tutta la responsabilità.

Ma quando sono state leader Guendalina e Carmen, eravamo in 8 e voi in 6, e io ci provavo a chiedervi la pasta“.

Scuse che però non sono andate già a Guendalina, che lo attacca senza mezze misure: “È facile chiedere scusa con la pancia piena. Intanto hai lasciato 9 persone senza mangiare“.

Anche Vladimir Luxuria è apparsa scettica di fronte alla decisione di Roger, che non ha condiviso la porzione di Blind, assente dal gioco in questi giorni, con gli altri: “A parte il fatto che spesso vinci le gare e puoi mangiare, ma penso sia stato un gesto carino per Blind. La sua porzione dovevi dividerla in maniera equa con tutti gli altri naufraghi: punto e basta“.