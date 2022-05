Ilary Blasi conquista i fan con un look total black a L’Isola dei Famosi: top trasparente e gonna di raso

Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con L’Isola dei Famosi, arrivato ormai alla quindicesima puntata. Oltre le vicende dei naufraghi però ad attirare l’attenzione è stato soprattutto il look della conduttrice, Ilary Blasi. Con un outfit total black piuttosto audace ha infatti incantato il pubblico.

Ilary Blasi opta per un audace total black a L’Isola dei Famosi: la foto

Sebbene il pubblico de L’Isola dei Famosi si sintonizzi su Canale 5 per sapere cosa accade in Honduras, è certo che a far parlare di sé spesso è anche la conduttrice del programma, Ilary Blasi. La donna, da sempre considerata un vero punto di riferimento in fatto di moda, ha infatti spesso incantato i fan con outfit particolarmente interessanti.

Anche questa settimana dunque il suo abbigliamento non è passato inosservato e la Blasi ha conquistato tutti con un total black piuttosto audace. Per la quindicesima puntata del reality show ha difatti puntato su un crop top trasparente con intarsi si cristallo sul davanti (realizzando quindi un sensuale effetto vedo-non vedo con il reggiseno), una gonna in raso con profondissimo spacco laterale e un saldalo stringato con tacco a spillo.

Ultimo, ma non certo per importanza, questa volta la conduttrice ha scelto un’acconciatura diversa dal solito, raccogliendo i capelli in una maxi treccia non troppo alta che le ha lasciato scoperto il viso, mettendo in risalto il lavoro di make up realizzato soprattutto sugli occhi (truccati di nero ma con sfumature estremamente morbide).

Ilary Blasi incanta il pubblico de L’Isola dei Famosi con i suoi look

Non è certo la prima volta che la Blasi conquista il pubblico de L’Isola dei famosi con i suoi look, sempre piuttosto curati in ogni minimo dettaglio. Fin dall’anno scorso infatti è stata data grandissima attenzione ai suoi audaci ma impeccabili outfit.

Non è un caso infatti che tutte le fanpage a lei dedicate (come la seguitissima ilary_blasi_fanpage) propongano sempre gli scatti della donna durante la diretta.

Tra quelli che quest’anno hanno maggiormente attirato l’attenzione dei suoi fan ricordiamo quello proposto nel corso della puntata precedente, un completo scollatissimo in una tonalità spesso definita “rosa Barbie”.

Elegantissimo anche il look sfoggiato per l’appuntamento di mercoledì 30 marzo, momento in cui ha unito la classe ricercata di un abito lungo nero (con profondo scollo sia sul davanti che sulle spalle) ad un audace sandalo della stessa tonalità di rosa su menzionata.