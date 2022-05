L’Albania all’Eurovision 2022 con Ronela Hajati: chi è la cantante poliedrica alla prima semifinale con Sekret

Come ogni anno anche all’Eurovision Song Contest 2022 vedremo “scontrarsi” a suon di canzoni vari Paesi europei (più l’Australia). Tra di essi vi è anche l’Albania rappresentata dalla cantante Ronela Hajati e il suo brano Sekret. Nell’attesa di ascoltarla e vederla sul palco dell’Eurovision, conosciamola meglio.

Ronela Hajati: origini, famiglia e vita privata

Nata a Tirana (capitale dell’Albania) il 2 settembre 1989, Ronela Hajati ha 33 anni. Sin da piccola mostra una grandissima passione per il ballo e per la musica in generale, inizia quindi a studiare pianoforte e partecipa a vari concorsi musicali del suo Paese.

Essendo molto riservata sulla sua vita privata si sa solamente che dal 2015 al 2018 si è legata sentimentalmente al musicista Young Zerka. Ad oggi continua a vivere a Tirana insieme a sua mamma.

La carriera di Ronela Hajati

Il suo primo grande successo arriva nel 2013 quando vince il premio del pubblico di internet nella finale di Kënga Magjike con l’inedito Mos ma Isho. In seguito, nel 2018, partecipa nuovamente al festival con un altro brano, intitolato Vuj conquistando il quarto posto.

Ronela ama molto mettersi in gioco infatti ha anche partecipato al Ballando con le stelle dell’Albania.

Cosa ha portato Ronela Hajati all’Eurovision Song Contest 2022

A dicembre 2021, con il brano Sekret ha trionfato, su 19 nomi importanti della musica pop albanese, alla 60esima edizione del Festival i Kënges – importante concorso canoro e amata tradizione annuale in Albania – conquistandosi la possibilità di rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Ronela Hajati: rappresenta l’Albania con il brano Sekret

Sekret, il brano che Ronela Hajti presenta all’Eurovision Song Contest 2022 è stato scritto dalla cantante stessa con la produzione di Marko Polo. In Albania, il suo brano le ha portato moltissima fortuna e successo e Ronela Hajati non vede di farlo conoscere a tutta Europa e a Torino.

Il brano racconta di una regina dell’Albania (interpretata proprio da Ronela) che parla di un suo amore segreto. Il sentimento e la passione rimangono impressi nel suo cuore e nella sua testa, ma oltre a lei nessuno è a conoscenza di questo suo amore.