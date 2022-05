Portiere di un hotel ucciso ad Alessandria a pochi mesi dalla pensione: svolta nelle indagini

Svolta nelle indagini sull’omicidio del portiere di un hotel ad Alessandria. La vittima, Alberto Faravelli, 69 anni, sarebbe stata scoperta senza vita davanti alla reception da un passante e tra pochi mesi sarebbe andata in pensione. Poche ore dopo il ritrovamento del cadavere, gli inquirenti avrebbero fissato un punto decisivo per l’inchiesta.

Portiere di un hotel ucciso ad Alessandria: fermato un sospettato

Nelle indagini sulla morte del 69enne Alberto Faravelli, ucciso mentre era in servizio al Londra Hotel di Alessandria come portiere, ci sarebbe una svolta. Lo riporta l’Ansa, secondo cui nelle ultime ore si sarebbe registrato un importante passo avanti con il fermo di un sospettato.

Il corpo dell’uomo sarebbe stato trovato ieri mattina da un passante davanti alla reception, riverso a terra in una pozza di sangue. La persona individuata dalle forze dell’ordine sarebbe un 46enne alessandrino senza fissa dimora che, nel corso di un primo interrogatorio, avrebbe reso alcune importanti dichiarazioni in merito al delitto.

Portiere ucciso in hotel ad Alessandria: chi era la vittima

Poche ore dopo l’omicidio è emerso un ritratto della vittima. Secondo quanto ricostruito finora, Alessandro Faravelli sarebbe stato ucciso la scorsa notte nel contesto di una violenta aggressione e non sarebbero emersi pregressi legami con il sospettato.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di una rapina finita male.

Il portiere ucciso nell’albergo vicino alla stazione di Alessandria aveva 69 anni e, stando alle informazioni trapelate sul suo conto, tra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione. Per circa 15 anni, riporta Il Corriere della Sera, avrebbe lavorato nello stesso hotel in cui ieri mattina sarebbe stato trovato senza vita. Al momento, dopo il fermo del 46enne sospettato, non sarebbe chiaro il movente dell’omicidio.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo in questa delicata fase delle indagini.