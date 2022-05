Uomini e Donne anticipazioni 10 maggio: niente di fatto per Gemma Galgani, un altro cavaliere lascia la dama

Gemma Galgani, da un po’ di tempo, non è più la protagonista assoluta di Uomini e Donne. In precedenza, infatti, alla dama torinese veniva dedicata una puntata intera del dating show. Mentre, adesso, la protagonista a cui viene dedicato più spazio in puntata è, certamente, Ida Platano.

Nell’edizione attuale del programma televisivo, Gemma Galgani, inoltre, non ha portato avanti delle conoscenze realmente significative da poter raccontare nel dating show. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, però, un nuovo cavaliere, Giacomo, ha dichiarato la sua preferenza per la dama torinese.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 10 maggio, Giacomo deciderà di chiudere con Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni 10 maggio: Giacomo chiude con Gemma Galgani

Di recente, Giacomo ha dichiarato di voler conoscere Gemma Galgani. Tra i due protagonisti del dating show è cominciata una frequentazione, che entrambi sembravano trovare piuttosto piacevole.

Ma, secondo le anticipazioni, nella puntata del 10 maggio, Gemma Galgani riceverà una nuova delusione. Infatti, Giacomo comunicherà di voler chiudere con la dama torinese.

Si tratta di un nuovo momento negativo per Gemma Galgani, dopo essere stata fortemente respinta anche da Franco Fioravanti.

Uomini e Donne anticipazioni 10 maggio: torna il trono classico

Dopo qualche puntata di assenza, nell’episodio del 10 maggio di Uomini e Donne, si tornerà a parlare di nuovo anche delle vicende del trono classico, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Luca Salatino, infatti, racconterà la sua esterna con Soraia Allam, dopo il repentino abbandono di Aurora Colombo. Veronica Rimondi, invece, ha portato in esterna i due corteggiatori con cui sembra avere maggiore feeling: Andrea e Matteo.

Con quest’ultimo, la tronista proverà a chiarire le incomprensioni sorte nella scorsa puntata.

Il corteggiatore, infatti, aveva fatto presente il suo malcontento per non essere stato portato in esterna. Anche la tronista aveva dichiarato di avere dei dubbi sul conto di Matteo.